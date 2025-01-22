Tek seferde tost makinesi temizliği nasıl yapılır? Yağlar için püf noktası o malzeme

Tost makineleri genellikle kahvaltı başta olmak üzere her öğünü hazırlamada yardımcı olarak kullanılabilir. Genellikle koyu ızgaraları olan tost makineleri leke göstermez. Ancak tost makinelerinde inatçı yağ lekeleri veya yanmış yiyecek kırıntıları oluşabilir.

TOST MAKİNESİ TEMİZLİĞİ NASIL YAPILIR?

Tost makinesinin temizliği sağlığımız için oldukça önemlidir. Yanmış yiyecek kalıntılarından ve yağ lekelerinden kurtulmak zor olabilir. Tost makinenizi temizlemek için kimyasal ürün kullanmak istemiyorsanız eğer sirkeden yardım alabilirsiniz. Sirke, tost makinesindeki tüm kir, yağ ve lekeleri tek seferde arındırabilir. Peki tost makinesi nasıl temizlenir? Sirke ile tost makinesi temizliği nasıl yapılır? İşte detaylar...

TOST MAKİNESİ TEMİZLİĞİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KURALLAR

Tost makinesi temizlerken dikkatli olmazsanız makineniz bozulabilir. İşte adım adım tost makinesi temizleme kuralları...

Tost makinesinin temizliğine başlamadan önce prizden çekin.

Tost makinesi soğuduktan sonra temizliğe başlayabilirsiniz.

Tost makinesi temizlerken özellikle süngerden yardım alabilirsiniz. Çünkü metal ve kesici cisimler ızgaranın çizilmesine sebebiyet verebilir.

Öte yandan tost makinesini suyun altına sokarak yıkamak ya da suya batırmak bozulmasına neden olur.

SİRKE İLE TOST MAKİNESİ TEMİZLİĞİ NASIL YAPILIR?

Temizleyici ve parlatıcı etkilere sahip olan sirke, antibakteriyel özelliği ile bakterileri öldürür ve onların üremesini engellemeye yardımcı olur. İşte sirke ile tost makinesi temizliği...

MALZEMELER

3 yemek kaşığı sirke

1 su bardağı su

1 sünger

1 tane boş sprey şişesi

NASIL YAPILIR?

Boş bir sprey şişesine 3 yemek kaşığı sirke koyun.

Sirkenin üzerine bir bardak suyu ekleyin.

Sprey şişesindeki karışımı iyice çalkalayın

Tost makinesini silkeleyerek tüm kırıntılardan arındırın.

Hazırlamış olduğunuz çözeltiyi 15 cm uzaklıktan tost makinesine püskürtün.

1 saat bu şekilde bekletin.

Ardından temiz bir sünger ile tost makinesini temizleyin.

Süngeri sıklıkla yıkayın. Tost makinesinin içi pırıl pırıl olana kadar işleme devam edin.