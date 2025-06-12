Yoğurdun içine 1 kaşık ekleyin! Yüzdeki siyah noktaları tek tek siliyor: Gözenekleri tertemiz yapıyor

Yüzdeki siyah noktalardan kurtulmak için herkesin kullandığı bir kür, krem, karışım ya da kozmetik oluyor. Özellikle gözenekleri temizleyen limonlu, yoğurtlu kürler çok popüler. Çünkü bu kürler gözenekleri temizleyip cildi yumuşatmaya yardımcı olur. İşte sizi siyah noktalardan kurtaran kür tarifi...

Bu karışımları deneyen hassas ciltler mutlaka test yapmalı. Açık yara, aktif sivilce ya da egzama varsa uygulamaktan kaçının.

SİYAH NOKTA TEMİZLEYİCİ DOĞAL KÜR TARİFİ

Malzemeler:

1 yemek kaşığı yoğurt (probiyotik ve laktik asit içerir)

1 çay kaşığı karbonat (ölü deriyi arındırır)

1 çay kaşığı limon suyu (gözenek sıkılaştırıcı ve doğal asit)

1 tatlı kaşığı bal (antibakteriyel ve nemlendirici)

Uygulama:

Tüm malzemeleri küçük bir kâsede karıştırın.

Temizlenmiş, ılık suyla yıkanmış cildine parmak uçlarınla dairesel hareketlerle uygulayın.

Özellikle siyah noktaların yoğun olduğu burun, çene ve alın bölgesine odaklanın.

10–15 dakika bekletin.

Ilık suyla yavaşça durulayın.

Ardından soğuk suyla yıkayarak gözeneklerini sıkılaştırın.

Cilt tipine uygun bir nemlendirici kullanın.

NE SIKLIKLA YAPILIR?

Haftada 1 ya da 2 kez yeterlidir.

Limon içerdiği için güneş ışığına çıkmadan önce uygulamamalısın. En iyisi akşam yapmaktır.

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