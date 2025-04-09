90'ların ayakkabı modası geri döndü! Çocukluğun tozlu kutuları açılıyor

2025 İlkbahar-Yaz ayakkabı trendleri nostaljiyle buluştu. Ayakkabılar sadece kombini tamamlayan bir detay değil zaman yolculuğu niteliğinde. Geçmişten ilham alan Retro ayakkabılar, el işçiliğinin sıcaklığını taşıyan dokuma modeller, nostaljiyle güncellik arasında gidip gelen Mary Jane'ler... Hepsi kendi hikâyesini anlatıyor.

2025 İLKBAHAR-YAZ AYAKKABI TRENDLERİ

Alem Dergisi'nde yer alan habere göre ayakkabıda rahatlıkla estetiğin el ele verdiği bir sezondayız. Moda artık sadece 'göze hitap' etmiyor; gündelik hayata uyum sağlamayı, karaktere hizmet etmeyi, yani 'gerçek' olmayı önemsiyor. İşte bu yazının ilhamı da tam olarak buradan geliyor. Sezonun öne çıkan beş büyük ayakkabı trendiyle; hem modanın gidişatını, hem de bir ayakkabının nasıl bu kadar çok şeyi anlatabildiğini birlikte keşfediyoruz.

Retro Spor

2025 baharında nostaljiye duyulan özlem, spor ayakkabıların retro varyasyonlarıyla yeniden can buluyor. Yani tam anlamıyla gardırobumuzda çocukluk yıllarının tozlu kutularını açıyoruz. Konfor, artık sadece bir his değil, stilin ta kendisi. Spor ayakkabılar spor salonlarının dışında çıkarak kot pantolonla Paris sokaklarında, ipek bir etekle Tokyo galerilerinde karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

Dokuma Adımlar

Ayakkabı bir arzu nesnesi olabilir mi? Cevap, dokuma deriyle evet. Bu sezonun en şairane trendi belki de dokuma ayakkabılar olabilir. Hafifliğiyle yürürken yere temas etmediğinizi hissettiren bu dokular, Fransız Riviera'sından ilham almışa benziyor. Baharın iyice ısındığı, hafif keten bir pantolonla kombinlendiğinde bu ayakkabılar bir bakışta hem sofistike hem de zahmetsiz nitelikte. Açık örgülü seçenekler güneşin rengine uyum sağlayacak pastel tonlarla eşleşiyor.

Modern Ahşap

Takunya deyince hâlâ "nostalji" diyenlere bu sezon podyumlar net bir yanıt veriyor: "Takunya artık geçmişin değil, bugünün". Alçak topuklar bohem siluetlerle eşleşiyor. Belki de bu yüzden hepsi bir tür modern mit yaratıyor. Ahşabın doğal dokusuyla yerle ve toprakla olan temasımızı güçlendirirken tıkırtı sesleriyle özgüvenimizi yükseltiyoruz.

Eskimeyen Makosenler

Makosenler, bu sezon maskülen sertliğini bırakıp incelikli bir kadınsı zarafete bürünüyor. Ayakkabılar, artık sadece tamamlayıcı değil, anlatıcı. Süet dokular, kare burunlar, hatta altın halkalarla süslenmiş kayışlar; her biri giyenin kişiliğini belli belirsiz ima ediyor. Çünkü bu modeller sadece ofiste değil, sabah kahvesi almak için dışarı çıktığımızda bile yanımızda olmaya hazırlanıyor.

Yapılandırılmış Mary Jane

Mary Jane'ler geri döndü, ama bu kez çocukluk değil, başkaldırı giyiyor. Kontrast detaylar, çivili tokalar ya da ışıl ışıl kristaller, hepsi Mary Jane'i klasik balerin ayakkabısından çıkarıp adeta bir moda silahına dönüştürüyor. İkonik silüetin tarihçesi kadar zengin olan bu dönüşüm, zarif çizgilerle asi duyguları bir araya getiriyor. Kısacası bu ayakkabılar bir süredir sadece okul sıralarının değil, moda haftalarının yıldızı. İster rugan bir çiftle gece silüetlerimizi tamamlayalım, ister mat bir deriyle gündüz sokaklarını arşınlayalım: Mary Jane'ler, kim olduğunuzu anlatmanın en kısa yolu.

90'lar Yazı

Parmak arası terlikler, bu yazın minimalist trendlerinin öncüsü olarak geri dönüyor. 90'ların ikonik silüeti, yazın güçlü enerjisiyle yeniden popülerlik kazanırken, tasarımcılar bu klasik parçayı modern bir dokunuşla sunuyor. Bol kesim takım elbiseler veya katmanlı eteklerle mükemmel uyum sağlayan bu ayakkabılar, sadece rahatlık değil, aynı zamanda şıklık da sunuyor.

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