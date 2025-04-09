ANASAYFA
SON DAKİKA
YAZARLAR
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
MAGAZİN
SİYASET
EKONOMİ
YAŞAM
DÜNYA
KÜLTÜR SANAT
EĞİTİM
TELEVİZYON
CUMARTESİ
SİNEMA
KİTAP
TREND
TARİH
SAĞLIK
MODA

90'ların ayakkabı modası geri döndü! Çocukluğun tozlu kutuları açılıyor

Ayakkabı sadece stili değil karakteri ve zamanı da temsil eder. 2025 İlkbahar-Yaz ayakkabı trendleri 90'lı yılların esintileriyle giriş yapıyor. Moda sahnesine sessiz ama güçlü bir giriş yapan ayakkabılar, bu sezon stil anlayışımızın başrolüne yerleşiyor. İşte 2025 İlkbahar-Yaz ayakkabı trendleri…

KADİR TEKİN | 9 Nisan 2025 Çarşamba 16:30 | Son Güncelleme:
90'ların ayakkabı modası geri döndü! Çocukluğun tozlu kutuları açılıyor
ABONE OL

2025 İlkbahar-Yaz ayakkabı trendleri nostaljiyle buluştu. Ayakkabılar sadece kombini tamamlayan bir detay değil zaman yolculuğu niteliğinde. Geçmişten ilham alan Retro ayakkabılar, el işçiliğinin sıcaklığını taşıyan dokuma modeller, nostaljiyle güncellik arasında gidip gelen Mary Jane'ler... Hepsi kendi hikâyesini anlatıyor.

2025 İLKBAHAR-YAZ AYAKKABI TRENDLERİ

Alem Dergisi'nde yer alan habere göre ayakkabıda rahatlıkla estetiğin el ele verdiği bir sezondayız. Moda artık sadece 'göze hitap' etmiyor; gündelik hayata uyum sağlamayı, karaktere hizmet etmeyi, yani 'gerçek' olmayı önemsiyor. İşte bu yazının ilhamı da tam olarak buradan geliyor. Sezonun öne çıkan beş büyük ayakkabı trendiyle; hem modanın gidişatını, hem de bir ayakkabının nasıl bu kadar çok şeyi anlatabildiğini birlikte keşfediyoruz.

Retro Spor

2025 baharında nostaljiye duyulan özlem, spor ayakkabıların retro varyasyonlarıyla yeniden can buluyor. Yani tam anlamıyla gardırobumuzda çocukluk yıllarının tozlu kutularını açıyoruz. Konfor, artık sadece bir his değil, stilin ta kendisi. Spor ayakkabılar spor salonlarının dışında çıkarak kot pantolonla Paris sokaklarında, ipek bir etekle Tokyo galerilerinde karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

Dokuma Adımlar

Ayakkabı bir arzu nesnesi olabilir mi? Cevap, dokuma deriyle evet. Bu sezonun en şairane trendi belki de dokuma ayakkabılar olabilir. Hafifliğiyle yürürken yere temas etmediğinizi hissettiren bu dokular, Fransız Riviera'sından ilham almışa benziyor. Baharın iyice ısındığı, hafif keten bir pantolonla kombinlendiğinde bu ayakkabılar bir bakışta hem sofistike hem de zahmetsiz nitelikte. Açık örgülü seçenekler güneşin rengine uyum sağlayacak pastel tonlarla eşleşiyor.

Modern Ahşap

Takunya deyince hâlâ "nostalji" diyenlere bu sezon podyumlar net bir yanıt veriyor: "Takunya artık geçmişin değil, bugünün". Alçak topuklar bohem siluetlerle eşleşiyor. Belki de bu yüzden hepsi bir tür modern mit yaratıyor. Ahşabın doğal dokusuyla yerle ve toprakla olan temasımızı güçlendirirken tıkırtı sesleriyle özgüvenimizi yükseltiyoruz.

Eskimeyen Makosenler

Makosenler, bu sezon maskülen sertliğini bırakıp incelikli bir kadınsı zarafete bürünüyor. Ayakkabılar, artık sadece tamamlayıcı değil, anlatıcı. Süet dokular, kare burunlar, hatta altın halkalarla süslenmiş kayışlar; her biri giyenin kişiliğini belli belirsiz ima ediyor. Çünkü bu modeller sadece ofiste değil, sabah kahvesi almak için dışarı çıktığımızda bile yanımızda olmaya hazırlanıyor.

Yapılandırılmış Mary Jane

Mary Jane'ler geri döndü, ama bu kez çocukluk değil, başkaldırı giyiyor. Kontrast detaylar, çivili tokalar ya da ışıl ışıl kristaller, hepsi Mary Jane'i klasik balerin ayakkabısından çıkarıp adeta bir moda silahına dönüştürüyor. İkonik silüetin tarihçesi kadar zengin olan bu dönüşüm, zarif çizgilerle asi duyguları bir araya getiriyor. Kısacası bu ayakkabılar bir süredir sadece okul sıralarının değil, moda haftalarının yıldızı. İster rugan bir çiftle gece silüetlerimizi tamamlayalım, ister mat bir deriyle gündüz sokaklarını arşınlayalım: Mary Jane'ler, kim olduğunuzu anlatmanın en kısa yolu.

90'lar Yazı

Parmak arası terlikler, bu yazın minimalist trendlerinin öncüsü olarak geri dönüyor. 90'ların ikonik silüeti, yazın güçlü enerjisiyle yeniden popülerlik kazanırken, tasarımcılar bu klasik parçayı modern bir dokunuşla sunuyor. Bol kesim takım elbiseler veya katmanlı eteklerle mükemmel uyum sağlayan bu ayakkabılar, sadece rahatlık değil, aynı zamanda şıklık da sunuyor.

Tek taş yüzükleri kuyumcuya vermeyin! İşte parlatan yöntem, karbonattan daha etkili
Etiketler:
- Popüler Haberler -
Karbonattan 100 kat etkili! Temizlik için servet harcamaya gerek yok
Karbonattan 100 kat etkili! Temizlik için servet harcamaya gerek yok
Sararan perdelerin çözümü: Şeker! Süt gibi bembeyaz yapıyor
Sararan perdelerin çözümü: Şeker! Süt gibi bembeyaz yapıyor
Porselen gibi cilt için 5 makyaj tüyosu! Güneş gibi parlatıyor
Porselen gibi cilt için 5 makyaj tüyosu! Güneş gibi parlatıyor
Finans uzmanlarına göre zengin yapan 5 mikro alışkanlık
Finans uzmanlarına göre zengin yapan 5 mikro alışkanlık
Türkiye'ye vize uygulamayan ülkeler! Şimdi gezme zamanı
Türkiye'ye vize uygulamayan ülkeler! Şimdi gezme zamanı
Kilosu bin TL, yok satıyor! Taleplere yetişemiyorlar, kalsiyum ve protein deposu
Kilosu bin TL, yok satıyor! Taleplere yetişemiyorlar, kalsiyum ve protein deposu
Herkes onlara özenebilir! Lisede en popüler 2 burç
Herkes onlara özenebilir! Lisede en popüler 2 burç
Tırnak yeme alışkanlığına basit çözüm
Tırnak yeme alışkanlığına basit çözüm
Fıstık yerine ıspanak, ceviz yerine ekmek kullanılıyor! Bezelyeli baklava nasıl anlaşılır?
Fıstık yerine ıspanak, ceviz yerine ekmek kullanılıyor! Bezelyeli baklava nasıl anlaşılır?
Yapay zeka bunu da yaptı: Tırnak yeme sorununa son
Yapay zeka bunu da yaptı: Tırnak yeme sorununa son
Suya 1 kaşık ekleyin: Göz altı morlukları gidiyor
Suya 1 kaşık ekleyin: Göz altı morlukları gidiyor