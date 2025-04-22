Dünyanın en rüküş 3 kıyafet rengi
Asla giymem dediğiniz renk var mı? Modada her senenin rengi değişse de bazı renkler pek çok kişi tarafından beğenilmiyor. Rüküş denilen bu stiller zevke göre değişse de bazıları göze çarpıyor. İşte en rüküş kıyafet renkleri…
Rüküş kelimesi kişisel zevke göre değişir ama genel olarak insanların pek hoşlanmadığı, uyumsuz ya da göze fazla çarpan kombinasyonlarda yer alan bazı renkler bulunuyor. İşte genelde "rüküş" kabul edilen 3 kıyafet rengi...
Neon Yeşili
Göz alıcı derecede parlak, neredeyse fosforlu bir yeşil. Yanlış kombinlenirse "disco topu" etkisi yaratabilir.
Hardal Sarısı
Doğru tonda ve uyumlu kombinle şık olabilir ama çoğu zaman cilt tonuyla uyuşmaz ve solgun gösterebilir.
Kahverengi ile Bordo Kombinasyonu
Tek başlarına güzel olabilir ama birlikte kullanıldığında çok uyumsuz ve göz yorucu görünebilir.
TURUNCUYA DİKKAT
Parlak turuncu, özellikle plastik veya saten kumaşta, çoğu zaman "trafik konisi" hissine sebep olabilir.