ANASAYFA
SON DAKİKA
YAZARLAR
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
MAGAZİN
SİYASET
EKONOMİ
YAŞAM
DÜNYA
KÜLTÜR SANAT
EĞİTİM
TELEVİZYON
CUMARTESİ
SİNEMA
KİTAP
TREND
TARİH
SAĞLIK
MODA

2 bardak sütle nasıl zayıflanır? Yaza kadar göbek ve basen eriyor

Yaza hazırlık yapanlar diyete başladı. Peki, sütle diyeti hiç denediniz mi? Günde 2 bardak sütün düzenli kilo vermeye katkı sunduğunu belirten uzmanlar, sütün besin değerinin yüksek olduğunu vurguluyor. İşte günde 2 bardak sütün zayıflamaya etkileri…

HATİCE GÖVENÇ | 15 Nisan 2025 Salı 16:26 | Son Güncelleme:
2 bardak sütle nasıl zayıflanır? Yaza kadar göbek ve basen eriyor
ABONE OL

Baharda diyet yapanların amacı yaza fit girmektir. Bunun için bazı öğünleri değiştirmek, yürüyüş yapmak ve uzun süre tok tutan besinlere ağırlık vermek gerekiyor. Peki, sütle zayıflamayı hiç duydunuz mu?

Düzenli olarak her gün içilen iki bardak süt de düzensiz ve sağlıksız beslenmeyle alınan kiloları önlemede önemli bir yer tutuyor.

Sütün içeriğinde 40'tan fazla besin öğesi bulunuyor. Bu yüzden günde 2 bardak süt zayıflatırken aynı zamanda vücuda fayda sağlıyor.

Günde 2 bardak süt içmenin zayıflama üzerindeki etkileri, kişinin genel beslenme düzeni, fiziksel aktivite seviyesi ve sütü nasıl tükettiğiyle (tam yağlı mı, yarım yağlı mı, laktozsuz mu vs.) doğrudan ilişkilidir.

2 BARDAK SÜTÜN ZAYIFLAMAYA ETKİLERİ

Eğer sütü dengeli bir diyetin parçası olarak, fazla kalori almadan tüketiyorsan, günde 2 bardak süt zayıflamaya dolaylı olarak destek olabilir. Ama fazladan alınan kaloriye dönüşürse, tam tersi etki de yaratabilir.

Süt, yüksek kaliteli protein içerir. Bu da tokluk süresini uzatabilir ve kas kütlesinin korunmasına yardımcı olabilir.

Bazı araştırmalar, kalsiyumun vücudun yağ metabolizmasını destekleyebileceğini ve yağ depolanmasını azaltabileceğini gösteriyor.

SÜT TOK TUTAR

Protein + yağ + karbonhidrat içeren bir içecek olduğu için ara öğünlerde tok kalmanı sağlar. Böylece daha az atıştırmalık tüketebilirsiniz.

Egzersizle birlikte tüketildiğinde, kas kütlesini koruyup yağ yakımına destek olabilir.

SÜTÜN OLASI OLUMSUZ ETKİLERİ

1 bardak tam yağlı süt yaklaşık 150 kalori. 2 bardak = 300 kalori. Eğer bu kaloriyi diğer yerlerden telafi etmezsen kilo vermeyi zorlaştırabilir.

Laktoz Hassasiyeti

Şişkinlik, gaz gibi sorunlar iştah kontrolünü etkileyebilir. Laktoz intoleransı olanlar için bu durum rahatsız edici olur.

Tatlandırılmış sütler (örneğin çikolatalı süt) fark etmeden fazla şeker alımına neden olabilir.

Sağlık Bakanlığı düğmeye bastı! Bugünden itibaren geçerli olacak! 1 aşı 6 hastalıktan koruyacak
Etiketler:
- Popüler Haberler -
Kedileri zehirleyen 10 ev bitkisi
Kedileri zehirleyen 10 ev bitkisi
90'ların ayakkabı modası geri döndü! Çocukluğun tozlu kutuları açılıyor
90'ların ayakkabı modası geri döndü! Çocukluğun tozlu kutuları açılıyor
Karbonattan 100 kat etkili! Temizlik için servet harcamaya gerek yok
Karbonattan 100 kat etkili! Temizlik için servet harcamaya gerek yok
Sararan perdelerin çözümü: Şeker! Süt gibi bembeyaz yapıyor
Sararan perdelerin çözümü: Şeker! Süt gibi bembeyaz yapıyor
Porselen gibi cilt için 5 makyaj tüyosu! Güneş gibi parlatıyor
Porselen gibi cilt için 5 makyaj tüyosu! Güneş gibi parlatıyor
Finans uzmanlarına göre zengin yapan 5 mikro alışkanlık
Finans uzmanlarına göre zengin yapan 5 mikro alışkanlık
Türkiye'ye vize uygulamayan ülkeler! Şimdi gezme zamanı
Türkiye'ye vize uygulamayan ülkeler! Şimdi gezme zamanı
Kilosu bin TL, yok satıyor! Taleplere yetişemiyorlar, kalsiyum ve protein deposu
Kilosu bin TL, yok satıyor! Taleplere yetişemiyorlar, kalsiyum ve protein deposu
Herkes onlara özenebilir! Lisede en popüler 2 burç
Herkes onlara özenebilir! Lisede en popüler 2 burç
Tırnak yeme alışkanlığına basit çözüm
Tırnak yeme alışkanlığına basit çözüm
Fıstık yerine ıspanak, ceviz yerine ekmek kullanılıyor! Bezelyeli baklava nasıl anlaşılır?
Fıstık yerine ıspanak, ceviz yerine ekmek kullanılıyor! Bezelyeli baklava nasıl anlaşılır?