ANASAYFA
SON DAKİKA
YAZARLAR
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
MAGAZİN
SİYASET
EKONOMİ
YAŞAM
DÜNYA
KÜLTÜR SANAT
EĞİTİM
TELEVİZYON
CUMARTESİ
SİNEMA
KİTAP
TREND
TARİH
SAĞLIK
MODA

Dikkat testi: 5 Saniyede kaplumbağalar arasındaki kediyi bulabilir misin?

Dikkat testleri genellikle bireyin dikkat düzeyini, odaklanma süresini, dikkat dağınıklığını ve seçici dikkati ölçmek amacıyla kullanılan psikolojik araçlardır. Optik illüzyon görseliyle hazırladığımız bu testte kaplumbağalar arasına gizlenen kedinin nerede olduğunu soruyoruz. Fakat 5 saniye süre veriyoruz. Sizce kedi nerede? Dikkatine güvenenleri böyle alalım…

Merve Kantarcı Çulha | 21 Nisan 2025 Pazartesi 16:14 | Son Güncelleme:
Dikkat testi: 5 Saniyede kaplumbağalar arasındaki kediyi bulabilir misin?
ABONE OL

Dikkat testi karakter özelliklerinizi ortaya çıkarabilir. Hedef odaklı mısınız yoksa sürekli kafası karışık olan biri mi? Bunu küçük bir kaplumbağa testiyle ölçmeye ne dersiniz?

Dikkat testleri çeşitli amaçlarla kullanılabilir. Klinik tanı, eğitim desteği, işe alım süreçleri ya da nöropsikolojik değerlendirmelerde de kullanılan dikkat testleri aynı zamanda zeka ve algı konusunda da yol gösterebiliyor. Sizce bu görselde kaplumbağalar arasına gizlenen kedi nerede?

5 SANİYELİK DİKKAT TESTİ

Bireyin bilişsel kontrolünü ve dikkatini ölçen dikkat testleri, iş dünyasında dikkat becerileri, özellikle dikkat yoğunluğu isteyen pozisyonlarda (pilot, cerrah, sürücü vb.) belirleyici olabilir.

Görseller arasında sırayla bağlantı kurma görevi zihne egzersiz yaptırır. Esneklik, görsel dikkat ve işlem hızı ölçülür. Benzer semboller arasında ayrım yapma becerisini test eder. Sizce bu resimdeki görselde kaplumbağalar arasında gizlenen kedi nerede?

Dikkat düzeyi, kişiliğin bazı yönlerini etkileyebilir ya da tam tersi şekilde kişilik yapısı da dikkat performansını şekillendirebilir.

5 SANİYEDE KEDİYİ BULANLAR

Dikkat testinde 5 saniyede kaplumbağalar arasındaki kediyi bulanları tebrik ederiz. Planlılık ve sorumluluk algısı yüksek olan birisiniz. Dikkatli, organize ve hedef odaklısınız.

5 SANİYEDE BULAMAYANLAR

Kaygı düzeyi yüksek olan bireyler, dikkatlerini sürdürmekte zorlanabilir. Bu yüzden kediyi bulamamış olabilirsiniz. Dışa dönük olmanız da bir sebep olabilir. Çünkü bu bireyler çevresel uyaranlara daha duyarlı olabilir, bu da dikkat dağınıklığına yol açabilir. Bu kişilik özelliği yüksek olan bireyler yaratıcı ve meraklı olabilir, ancak bu bazen odaklanmayı zorlaştırabilir.

Bulamayanlar için işte kedinin yeri;

Tek soruluk kişilik testi: Rekabetçi misin, başarılı mı? Resimde ilk fil görenler...
Etiketler:
- Popüler Haberler -
Aç karnına patates suyu içersen ne olur?
Aç karnına patates suyu içersen ne olur?
2 bardak sütle nasıl zayıflanır? Yaza kadar göbek ve basen eriyor
2 bardak sütle nasıl zayıflanır? Yaza kadar göbek ve basen eriyor
Kedileri zehirleyen 10 ev bitkisi
Kedileri zehirleyen 10 ev bitkisi
90'ların ayakkabı modası geri döndü! Çocukluğun tozlu kutuları açılıyor
90'ların ayakkabı modası geri döndü! Çocukluğun tozlu kutuları açılıyor
Karbonattan 100 kat etkili! Temizlik için servet harcamaya gerek yok
Karbonattan 100 kat etkili! Temizlik için servet harcamaya gerek yok
Sararan perdelerin çözümü: Şeker! Süt gibi bembeyaz yapıyor
Sararan perdelerin çözümü: Şeker! Süt gibi bembeyaz yapıyor
Porselen gibi cilt için 5 makyaj tüyosu! Güneş gibi parlatıyor
Porselen gibi cilt için 5 makyaj tüyosu! Güneş gibi parlatıyor
Finans uzmanlarına göre zengin yapan 5 mikro alışkanlık
Finans uzmanlarına göre zengin yapan 5 mikro alışkanlık
Türkiye'ye vize uygulamayan ülkeler! Şimdi gezme zamanı
Türkiye'ye vize uygulamayan ülkeler! Şimdi gezme zamanı
Kilosu bin TL, yok satıyor! Taleplere yetişemiyorlar, kalsiyum ve protein deposu
Kilosu bin TL, yok satıyor! Taleplere yetişemiyorlar, kalsiyum ve protein deposu
Herkes onlara özenebilir! Lisede en popüler 2 burç
Herkes onlara özenebilir! Lisede en popüler 2 burç