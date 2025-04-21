Dikkat testi: 5 Saniyede kaplumbağalar arasındaki kediyi bulabilir misin?

Dikkat testi karakter özelliklerinizi ortaya çıkarabilir. Hedef odaklı mısınız yoksa sürekli kafası karışık olan biri mi? Bunu küçük bir kaplumbağa testiyle ölçmeye ne dersiniz?

Dikkat testleri çeşitli amaçlarla kullanılabilir. Klinik tanı, eğitim desteği, işe alım süreçleri ya da nöropsikolojik değerlendirmelerde de kullanılan dikkat testleri aynı zamanda zeka ve algı konusunda da yol gösterebiliyor. Sizce bu görselde kaplumbağalar arasına gizlenen kedi nerede?

5 SANİYELİK DİKKAT TESTİ

Bireyin bilişsel kontrolünü ve dikkatini ölçen dikkat testleri, iş dünyasında dikkat becerileri, özellikle dikkat yoğunluğu isteyen pozisyonlarda (pilot, cerrah, sürücü vb.) belirleyici olabilir.

Görseller arasında sırayla bağlantı kurma görevi zihne egzersiz yaptırır. Esneklik, görsel dikkat ve işlem hızı ölçülür. Benzer semboller arasında ayrım yapma becerisini test eder. Sizce bu resimdeki görselde kaplumbağalar arasında gizlenen kedi nerede?

Dikkat düzeyi, kişiliğin bazı yönlerini etkileyebilir ya da tam tersi şekilde kişilik yapısı da dikkat performansını şekillendirebilir.

5 SANİYEDE KEDİYİ BULANLAR

Dikkat testinde 5 saniyede kaplumbağalar arasındaki kediyi bulanları tebrik ederiz. Planlılık ve sorumluluk algısı yüksek olan birisiniz. Dikkatli, organize ve hedef odaklısınız.

5 SANİYEDE BULAMAYANLAR

Kaygı düzeyi yüksek olan bireyler, dikkatlerini sürdürmekte zorlanabilir. Bu yüzden kediyi bulamamış olabilirsiniz. Dışa dönük olmanız da bir sebep olabilir. Çünkü bu bireyler çevresel uyaranlara daha duyarlı olabilir, bu da dikkat dağınıklığına yol açabilir. Bu kişilik özelliği yüksek olan bireyler yaratıcı ve meraklı olabilir, ancak bu bazen odaklanmayı zorlaştırabilir.

Bulamayanlar için işte kedinin yeri;

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