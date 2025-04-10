Kedileri zehirleyen 10 ev bitkisi

Kediler için zehirli olan bazı ev bitkileri, sevimli dostlarımızın sağlığı için ciddi tehlikeler oluşturabilir. Kedinizin zehirlendiğini düşünüyorsanız panik yapmayın. İlk olarak kedinizi alıp acilen veteriner hekiminize götürün. Eğer buna vaktiniz yoksa evinizdeki bitkileri gözden geçirin. Çünkü bazıları kedilere zarar vermiş olabilir. Çünkü kedinizin hangi bitkiyi yediğini tespit etmeniz de ona nasıl bir tedavi uygulanması gerektiğini belirlemeniz açısından önemlidir.

KEDİLER 10 ZEHİRLİ EV BİTKİSİ

1. Zambak (Lilyum türleri)

Böbrek yetmezliğine neden olabilir. Az miktarda yaprak veya polen bile ciddi sorunlara yol açar.

2. Dieffenbachia (Ağlayan gelin, Aşk merdiveni)

Ağızda ve boğazda yanma, salya, kusma, yutma güçlüğü yapabilir.

3. Spathiphyllum (Barış çiçeği)

Ağızda tahriş, kusma, yutma güçlüğü gibi belirtiler görülebilir.

4. Aloe Vera

İnsanlar için faydalı olsa da, kedilerde kusma, ishal, uyuşukluk yapabilir.

5. Philodendron (Salon sarmaşığı türleri)

Ağız ve boğazda tahriş, şiddetli salya, kusma görülebilir.

6. Kalanchoe

Kalp ritim bozuklukları ve sindirim sistemi sorunlarına yol açabilir.

7. Potos (Epipremnum aureum)

Ağızda yanma, salya, kusma, yutma zorluğu oluşturabilir.

8. Sarmaşık (İngiliz sarmaşığı)

Kusma, karın ağrısı, salya, bazen nefes almada zorluk yapabilir.

9. Yuka (Yucca)

Kusma, halsizlik, sinirsel belirtiler görülebilir.

10. Çöl Gülü (Adenium)

Zehirlidir, kalp ve sinir sistemine etki edebilir.

KEDİLERDE BİTKİ ZEHİRLENMESİNİN BELİRTİLERİ

Kediniz zehirli bir bitki yemişse, kızarıklık, şişlik, kaşıntı, kusma, bulantı gibi belirtiler gösterebilir. Bazı durumlarda veteriner müdahalesi acil hale gelir.

En önemli belirtilerden birkaç örnek şöyledir:

Nefes alma zorlukları

Ağız, boğaz veya yemek borusunda salya akması ve yutma zorluğu

Kusma, mide ve bağırsaklarda sorun

İshal

Düzensiz kalp atışı

Kedinin aşırı su içmesi ve idrar yapması