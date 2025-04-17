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Aç karnına patates suyu içersen ne olur?

Patatesleri haşladıktan sonra genelde suyunu dökeriz. Fakat aç karnına patates suyu içmenin bazı faydaları vardır. Uzmanlar, patates suyunun günde 1 küçük çay bardağından fazla tüketilmemesi gerektiğini söylüyor. İşte etkileri…

KADİR TEKİN | 17 Nisan 2025 Perşembe 15:22 | Son Güncelleme:
Aç karnına patates suyu içersen ne olur?
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Aç karnına patates suyu içmenin bazı potansiyel faydaları vardır, özellikle de doğal ve katkısız bir şekilde hazırlanırsa etkili olur. İşte patates suyunun aç karnına içildiğinde en çok bahsedilen faydaları...

AÇ KARNINA PATATES SUYUNUN FAYDALARI

Gastrit, reflü ve mide yanmalarına iyi gelebilir. Doğal antiasit özelliğiyle mide asidini dengelemeye yardımcı olur.

C vitamini açısından zengindir. Bağışıklığı güçlendirir.

Antioksidan içeriğiyle vücudu hastalıklara karşı korur.

Eklem ağrıları ve iltihaplanmalara karşı doğal destek olabilir. Romatizmal şikâyetlerde hafifletici etkisi olduğu söylenir.

Bağırsakları yumuşatarak kabızlığa karşı etkili olabilir.

Karaciğer ve safra kesesi fonksiyonlarını desteklediği düşünülür.

İçerdiği B vitamini ve potasyum sayesinde cilde içten destek olur.

Bazı cilt sorunlarının (akne, egzama) yatışmasına yardımcı olabilir.

Doğal karbonhidrat ve mineral içeriğiyle güne enerjik başlamaya yardımcı olabilir.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Yeşillenmiş ya da çimlenmiş patates kullanılmamalı. (Solanin içerdiğinden zehirli olabilir!)

Günde 1 küçük çay bardağından fazla tüketilmemeli.

Hipotansiyonu (düşük tansiyonu) olanlar dikkatli olmalı, çünkü potasyum oranı yüksektir.

Uzun vadeli kullanım için mutlaka doktora danışılmalı.

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