Çimen lekesini çıkarmak bu kadar kolay! 1 damla yetiyor

"Çimen lekesi nasıl çıkar?" sorusunun cevabı merak ediliyor. Çimen lekesi, özellikle açık renkli giysilerde inatçı olabilir ama doğru yöntemle çıkarılması mümkün.

ÇİMEN LEKESİNİ ÇIKARAN DOĞRU YÖNTEMLER

Özellikle çocukların giysilerinde sık karşılaştığımız sorun olan çimen lekesi için en iyi yöntem soğuk su. Leke taze ise hemen müdahale etmekte fayda var. Fazla çimeni elinle ya da yumuşak bir fırçayla sıyırın. Soğuk suyla lekenin arkasından durulayın. (sıcak su lekeyi sabitleyebilir)

1. Deterjanla Ön İşlem (En Etkili Yöntem)

Lekenin üzerine bir miktar sıvı deterjan dökün. Parmakla ya da yumuşak bir fırçayla hafifçe ovarak yedirin. 15–30 dakika bekletin.

Ardından giysiyi normal şekilde yıkayın.

2. Doğal Yöntem: Limon Suyu ve Sirke

Lekenin üzerine biraz limon suyu damlatın.

Üzerine az miktarda beyaz sirke ekleyin. 10–15 dakika bekletin.

Soğuk suyla durulayın ve ardından çamaşır makinesinde yıkayın.

3. Oksijenli Su (Renkli Giysilerde Dikkatli Kullan)

Yüzde 3'lük oksijenli su (hidrojen peroksit) lekeye uygulanabilir.

Pamuk yardımıyla uygulayın, 5 dakika beklet, sonra durulayın. Bu yöntem açık renkli giysiler için daha uygundur.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Kurutucuya koymadan önce lekenin tamamen çıktığından emin olun. Aksi halde ısı lekeyi kalıcı hale getirir.

Renkli giysilerde limon, sirke ya da peroksit kullanmadan önce görünmeyen bir yerde test edin.

Kişilik testi: Zekan pratik mi analitik mi? Resimde ilk hangi meyveyi gördün?