Onlar sen bilirsin dediyse yandınız! Trip tufanı 6 burç

Trip ilişkilerin bazen eğlencesi bazen kavganın başlangıcıdır. Bazı burçlar var ki tripleriyle ünlüdür. Astrolojiye göre su grubu burçlar (Yengeç, Akrep, Balık) duygusal tripleriyle ünlüdür, Terazi nazikçe trip atar, Aslan gururlu, Başak ise ince hesaplı triplerin ustasıdır.

EN TRİPLİ 6 BURÇ

Bir şeylerin yanlış olduğunu hissettirip açıkça söylememek ve ara ara imalı konuşmak trip olarak algılanır. Bazı burçlar bunu abartabilir. İlişkilerdeki genel beklenti karşı tarafın hatayı fark edip gönül almasıdır. Peki, astrolojiye göre hangi burçlarda bu duygular daha ağır? İşte trip tufanı 6 burç...

Yengeç: Tripin kitabını yazıp, imzalı dağıtır. "Ben iyiyim" deyip köşeye çekilir, ama iyice de alınmıştır.

Akrep: Sessizce trip atar. Konuşmaz, surat yapar, hafif ürkersin.

Balık: Trip mi, drama mı belli olmaz. Hem trip atar, hem ağlar, hem affeder gibi yapar.

Terazi: "Bir şey yok" diyerek trip atar, ama bakışlarıyla bütün gününü sorgulatır.

Aslan: İlgi beklerken ilgisiz kalınca trip atar. "Ben mi, ben asla trip atmam" diye tripli trip atar.

Başak: Tripi planlı atar, arada ima da serpiştirir. "Sen bilirsin" cümlesi %100 trip göstergesidir.

Boğa Yeniayı kapıda! Altın, borsada fırsat isteyenler dikkat! İşte şanslı burçlar