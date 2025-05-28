Anında basen eritiyor! Limonlu suyun içine 1 kaşık eklemek yetiyor
Kilo vermek için en çok çaba harcanan yer basen ve göbek bölgesi. Yaz gelirken basene eriten limonlu su kürünün içerisine özellikle ödem attırıcı ve metabolizma hızlandırıcı malzemeleri eklemek gerekiyor. İşte anında basen eriten mucize kür tarifinin detayları…
Basen bölgesindeki yağları eritmek için tüketilen kürlerin yanında mutlaka squat, yürüyüş ve pilates gibi egzersizleri de yapmak gerekiyor. Aksi taktirde ne basen ne de göbek bölgesindeki yağlardan kurtulmak kolay olmuyor.
BASEN ERİTEN LİMONLU KÜR TARİFİ
Basen bölgesinde yağ yakımını destekleyen bir detoks tarifi istiyorsan, ödem attırıcı ve metabolizma hızlandırıcı malzemeleri bir araya getiren limonlu kürler işine yarayabilir.
Detoks tek başına "basen eritmez", ancak sağlıklı beslenme ve egzersizle birlikte destekleyici olur.
BASEN ERİTEN DETOKS TARİFİ – MALZEMELER:
* 1 litre içme suyu
* 1 adet salatalık (dilimlenmiş)
* 1 adet limon (dilimlenmiş)
* 1 tatlı kaşığı taze rendelenmiş zencefil
* 6-8 adet taze nane yaprağı
* 1 çubuk tarçın
* İsteğe bağlı: 1 tatlı kaşığı elma sirkesi
HAZIRLANIŞI
1. Tüm malzemeleri bir cam sürahiye koyun.
2. En az 4–6 saat buzdolabında bekletin. (gece boyunca ideal)
3. Ertesi gün gün boyu bu detoks suyunu için.
NASIL ETKİ EDER?
* Salatalık & nane: Ödem atar, vücudu serinletir.
* Limon & elma sirkesi: Yağ yakımına destek olur, sindirimi düzenler.
* Zencefil & tarçın: Metabolizmayı hızlandırır, yağ yakımını destekler.