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5 dakikada limonatadan dondurma tarifi

Sıcak yaz günlerinde serinlemenin en keyifli yolu nedir diye sorulsa, çoğu kişinin cevabı kuşkusuz "limonata" olur. Peki ya bu ferah lezzeti bir adım öteye taşıyıp dondurmaya dönüştürmeye ne dersiniz? İşte 5 dakikada limonatadan dondurma tarifi…

HİLAL ÇAKIR | 22 Nisan 2025 Salı 17:44 | Son Güncelleme:
5 dakikada limonatadan dondurma tarifi
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Yaz aylarının vazgeçilmez lezzeti limonata, şimdi karşımıza yepyeni bir formda dondurma olarak çıkıyor. Serinleten tadı, ferahlatıcı aroması ve kolay hazırlanışı ile limonatadan yapılan dondurma, hem çocukların hem de yetişkinlerin favorisi olmaya aday.

LİMONATADAN DONDURMA

Limonatadan dondurma yapmak hem pratikliği hem de doğal malzemeleriyle evde kolayca hazırlanabilen serin bir lezzet alternatifi sunar. Üstelik katkı maddesi içermeyen limonatadan dondurma tarifi sayesinde çocuklarınızla birlikte sağlıklı bir yaz atıştırmalığı hazırlayabilirsiniz.

PRATİK DONDURMA TARİFİ

Evde doğal malzemelerle kolayca hazırlayabileceğiniz limonatadan dondurma, hem serinletici hem de oldukça sağlıklı bir alternatif. İster klasik buz kalıplarında, ister dondurma makinesiyle yapılan limonatalı dondurmayı denemesi çok keyifli. Şimdi gelin, evde limonatadan dondurma nasıl yapılır, adım adım inceleyelim.

5 DAKİKADA LİMONATADAN DONDURMA TARİFİ

Ev yapımı limonata dondurması için ihtiyacınız olan malzemeler:

2 su bardağı taze sıkılmış limon suyu,

1 su bardağı toz şeker (isteğe göre azaltılabilir),

2 su bardağı su,

1 yemek kaşığı rendelenmiş limon kabuğu

1/2 su bardağı krema (isteğe bağlı – daha yumuşak bir doku için),

Dilerseniz birkaç yaprak taze nane,

LİMONATADAN DONDURMA YAPIMI

Taze limonata hazırlığı: Limonları sıkarak 2 su bardağı limon suyu elde edin. Bir tencereye limon suyu, su ve şekeri alın. Şeker tamamen eriyene kadar karıştırın. Karışıma rendelenmiş limon kabuklarını ekleyin ve güzelce karıştırın.

Kıvam ayarı: Karışımı daha kremamsı bir hale getirmek istiyorsanız ½ su bardağı krema ekleyin. Kremasız yapıldığında daha buzlu ve sorbe kıvamında olur. Tercih size kalmış.

Soğutma süreci: Hazırladığınız karışımı oda sıcaklığında soğumaya bırakın. Soğuduktan sonra dondurma kaplarına veya buz kalıplarına dökün.

Dondurma işlemi: Buzlukta en az 4-5 saat, tercihen 1 gece bekletin. Eğer dondurma makineniz varsa, karışımı makinede çevirerek daha yumuşak dokulu bir dondurma elde edebilirsiniz.

Servis önerileri: Limonata dondurmasını nane yapraklarıyla süsleyerek servis edebilirsiniz. Dilerseniz üzerine limon kabuğu rendesi veya birkaç damla limon aroması damlatarak lezzeti artırabilirsiniz. Çubuklu dondurma kalıplarında hazırlarsanız çocuklar için eğlenceli bir sunum olur.

PÜF NOKTALAR

Limonun asit oranı yüksek olduğu için şeker miktarını damak tadınıza göre ayarlayın.

Taze limon kullanmanız, aromanın doğal ve ferah olmasını sağlar.

Donmuş ürünlerde aroma biraz daha silikleştiği için limon kabuğu kullanmak lezzeti dengeler.

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