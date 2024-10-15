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Kolesterole dikkat! Karaciğer yağlanmasına sebep olabilir

Karaciğer yağlanması sık görülen kronik hastalıklardan biri haline geldi. Karaciğer hücrelerinde aşırı yağ birikmesi sonucunda ortaya çıkan bu sağlık sorununa dikkat çeken uzmanlar, karaciğer yağlanmasının kilo fazlalığı, diyabet ve yüksek kolesterol gibi durumlarla ilgili olabileceğini söyledi. Detaylar haberimizde...

15 Ekim 2024 Salı 11:03 | Son Güncelleme:
Kolesterole dikkat! Karaciğer yağlanmasına sebep olabilir
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Karaciğer yağlanmasının birçok sebebi olabilir. Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Bilal Toka, birçok insanın farkında olmadan bu hastalığa yakalandığını ve geç kalındığında karaciğer sirozu veya karaciğer kanseri gibi hastalıkların ortaya çıkabildiğini söyledi.

Çalışmalara göre, gelecekte siroz ve karaciğer naklinin en büyük sebebinin karaciğer yağlanması olacağı öngörülüyor.

KARACİĞER YAĞLANMASININ SEBEPLERİ

Karaciğer yağlanmasının alkol ve alkol dışı olarak başlıca iki ana nedenden kaynaklandığını, kamuoyunda aşırı alkol tüketiminin karaciğerde yağ birikimine neden olduğunun iyi bilindiğini söyleyen Doç. Dr. Bilal Toka, karaciğer yağlanmasının sebeplerini şöyle açıkladı:

"Karaciğer yağlanması sadece alkol tüketime bağlı olarak gelişmez. Günümüzde giderek artan ve daha yaygın hale gelen alkol dışı karaciğer yağlanması (Non-Alcoholic Fatty Liver Disease - NAFLD), kilo fazlalığı, diyabet ve yüksek kolesterol gibi durumlarla da yakın ilişkilidir. Ülkemizde günden güne yaygınlaşan hareketsiz yaşam tarzı ve yüksek kalorili beslenme alışkanlıkları nedeniyle, bu hastalık gün geçtikçe daha önemli bir sağlık sorunu olarak öne çıkmaktadır."

KARACİĞER YAĞLANMASI BELİRTİLERİ

Karaciğer yağlanmasının çoğu zaman sinsi bir şekilde ilerlediğini açıklayan Doç. Dr. Bilal Toka, belirtileri şöyle açıkladı:

"Karaciğer yağlanması erken dönemlerde belirgin bir şikayet oluşturmaz. Bu yüzden genellikle check up veya herhangi bir nedenle yapılan kan testleri, karın ultrasonografi incelemesi sırasında tesadüfen ortaya çıkar. Hastalık ilerledikçe karında dolgunluk hissi, yorgunluk ve hafif karın ağrıları gibi belirtiler görülür. Ancak bu belirtiler de genellikle göz ardı edilebilir seviyededir ve çoğunlukla hastaneye başvurmaya gerek duyulmaz. Ancak erken dönemlerde önlem alınıp tedavi edilmediği takdirde karaciğer yağlanması ilerleyerek siroz ve karaciğer yetmezliği gibi daha ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir.''

KARACİĞER YAĞLANMASI NASIL GEÇER?

Diyet, kilo verme ve egzersiz içeren yaşam tarzı değişikliklerinin hastalığın ilerlemesini durdurabileceğini hatta geriletebileceğini ifade eden Doç. Dr. Bilal Toka, şu şekilde açıkladı:

"Karaciğer yağlanması, erken dönemde tanı konulup tedavi edilmesi gereken önemli bir sağlık sorunudur. Tedavide kilo fazlalığı, diyabet ve yüksek kolesterol gibi faktörlerin kontrol altına alınması önem taşımaktadır. Ayrıca yüksek lif içeren bir diyet ve egzersiz karaciğer yağlanmasından korunmada etkinliği kanıtlanan tedavilerdir. Karaciğer yağlanması açısından risk faktörlerini taşıyan bireylerin, düzenli olarak sağlık kontrollerini ve takiplerini yaptırmaları büyük önem taşır.''
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