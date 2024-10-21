Yanlış kişiyle evleneceğinizin göstergesi! İlişkilerde en çıkmaz sokak...

İlişkilerde paradan yemeğe kadar her seçim partnerlerin duygularını değiştirebiliyor. Bazıları pahalı akşam yemeğini sever bazıları ise evde makarna yapıp para biriktirmeyi tercih eder. Peki, evlilik için düşündüğünüz kişi gerçekten size uygun mu? Cimri erkekten iyi bir eş olur mu ya da çok alışveriş yapan kadınla iyi bir aile kurulur mu?



EVLİLİK İÇİN DOĞRU KİŞİ Mİ?

Evlilik öncesi herkesin biraz kafası karışabilir. Bunun sebebi eşinizle başlatmaktan rahatsız olduğunuz konuşmaları gündeme getirmemek olabilir mi?

1. Seçimleri mutlu anlarda yapmak

İstatistiksel olarak, evlilikler nadiren tek bir nedenden dolayı bitmez. Zamanla her şey birikir, bağlılık azalır ve çiftler birbiri için fedakârlığı azaltır. Bu yüzden kabul edelim ki insanın seçimlerinde bulunduğu anın atmosferi etkili oluyor. Zor seçimlerinizi sadece mutlu anlara odaklanarak yapmayın.

2. Gelecekte sizi neyin mutlu edeceği konusunda kendine yalan söylemek

Hisler değişkendir. Bu yüzden ilişkiler anlık hislere göre değerlendirilmemelidir. Kendini tanıyan kişi gelecekte ne istediğini bilir. Örneğin, bağlanma tarzınızın, aşk dilinizin ne olduğunu biliyor musunuz? Onunla en çok hangi anlarda mutlu olduğunuzu gözden geçirin. Sayısı az ise kırmızı alarm.

3. Küçük sorunları halı altına süpürmek

Flört döneminde görmezden geldiğiniz küçük sorunları erken dönemde görmezden gelme eğilimindeyseniz evlilikte yandınız. Basit görünen şey 10 yıl sonra boşanma sebebi olabilir.

4. Evliliğe başarı gözüyle bakmak

Neredeyse her kültürde, evlenmek toplumsal başarının bir işaretidir. Eşinizin tacizci olması, kötü bir boşanma sürecinden geçmeniz, tüm varlıklarınızı kaybetmeniz veya çocuklarınızın parçalanmış bir evde büyümesi umurunuzda bile olmaz. En azından, birileri ilk başta sizinle evlenmek istemiştir. Toplumun etkisi korkunç olabilir.

5. Çok erken yaşta evlenmek

İstatistiksel olarak, çok erken yaşta evlenmek ve romantik duygulara dayalı olarak evlenmek evlilik için kötü sonuçlara neden olabilir.

Duygularımızı tek rehberimiz olarak kullanmak yerine, evliliklerin başarısız olmasının en yaygın nedenini anlamamıza yardımcı olması için boşanma istatistiklerini kullanmalı ve ardından bunu önlemek için aktif olarak adımlar atmalıyız.

6. Parayı önemsememek

Birçok insan eşinin para zihniyetini bilmeden evleniyor. Harcama ve para biriktirme şeklinin uyumu önemli. Bir çalışma, parayla ilgili olmayan sorunlara kıyasla, parayla ilgili evlilik çatışmalarının daha yaygın, sorunlu ve tekrarlayıcı olduğunu ve daha fazla sorun çözme girişimi içermesine rağmen çözülmediğini buldu. Özetle, eşinizin parayı nasıl idare ettiği, evliliğinizin kalitesi ve başarısı için önemlidir.