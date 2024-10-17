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Ispanak gibi süzme yoğurtla tüketilebilir! Arapsaçı yemeği, Masterchef dokunulmazlık tarifi: Vitamin bombası

Arapsaçı yemeği çok sağlıklı bir tarif. Arapsaçı sağlıklı malzemelerden meydana gelir. Yoğurtla tüketebileceğiniz Arapsaçı nasıl yapılır?

17 Ekim 2024 Perşembe 12:19 | Son Güncelleme:
Ispanak gibi süzme yoğurtla tüketilebilir! Arapsaçı yemeği, Masterchef dokunulmazlık tarifi: Vitamin bombası
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Masterchef 10 Ağustos dokunulmazlık oyununda şefler yarışmacılardan Arapsaçı yapmasını istendi. Peki Masterchef Arapsaçı nasıl yapılır? Arapsaçı için gerekli malzemeler nelerdir? Arapsaçı tarifi! Arapsaçı nasıl yapılır? Arapsaçı tarifi haberimizde...

Masterchef'te yapılan Arapsaçı yemeği ıspanak kadar şifalı. Arapsaçı kırmızı biberle lezzetleniyor. Peki Arapsaçı nasıl yapılır?

ARAPSAÇI YEMEĞİ NEDİR, NE DEMEK? ARAPSAÇI YEMEĞİ HANGİ YÖREYE AİTTİR?

Arapsaçı, Ege yöresine ait bir yemektir.

ARAPSAÇI YEMEĞİ İÇİN MALZEMELER NELERDİR?

4 bağ arapsaçı

2 adet iri pırasa

4 adet yumurta

1 su bardağı zeytinyağı

1,5 su bardağı su

1 tatlı kaşığı kırmızı biber

1 kase süzme yoğurt

Tuz

ARAPSAÇI YEMEĞİ NASIL YAPILIR?

Arap saçları yıkanıp, ayıklanıp ince, ince kıyılır.

Pırasalar yıkanır ve doğranır.

Bir tencerede zeytinyağı ısıtılır, içine pırasalar eklenerek sarartılır.

Daha sonra arap saçları konur ve ara, ara karıştırılarak 10 dakika pişirilir.

1,5 su bardağı su ilavesi ile pişirmeye devam edilir, suyunu çektikten sonra kavrulması sağlanır.

Tuz ve kırmızı biber atılıp karıştırılır.

Yumurtalar kırılır ve hemen karıştırılır, tencerenin kapağı kapatılarak kısık ateşte yumurtaların pişmesi sağlanır.

İstenirse süzme yoğurtla servis edilir.

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