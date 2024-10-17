Canan Karatay limonun bir faydasını daha açıkladı! Herkesin korktuğu o sorunu düzeltiyor

Canan Karatay limonun en yüksek C vitamini antioksidanlardan biri olduğunu vurguluyor. Çaydan temizliğe kadar her derde deva olan limonun faydalarına odaklanırken kabuğundaki tehlikeye dikkat çeken Canan Karatay, limonu yemeklere ve çaya kabuğuyla koyulmaması gerektiğini belirtiyor. Peki, ama neden?



LİMON NASIL TÜKETİLMELİ?

Canan Karatay'ın limonlu suyla ilgili açıklamaları şu şekilde:

"Sabah kalktığımızda su içeriz. Suya yarım limon sıkarak ve biraz da kristal kaya tuzu koyarak çok güzel bir içecek yapabiliriz.

Limonata çok önemlidir. Asırlardan beri Osmanlı'da da vardı. Ama limonata şekersiz olacak. Limonataya toz şeker katmayacağız.

Limonlu su ferahlatır. Türk filmlerinde biliyorsunuz hemen limon koklatılır. Çünkü içinde önemli antioksidan vardır. Asitli denmesi şehir efsanesidir. Vücuda girdiği zaman alkali olur. Kabuğu da önemlidir. Kabuğunda bulunan peksin çok önemlidir.

Yalnız doğal olmalı. Üzerine sürülen o parlak maddelerden olmamalıdır. Çaya atabiliriz ama kabukla değil."

LİMON KABUĞUNA DİKKAT!

Limonun kabuğunun içindeki o beyaz kısmın çok önemli olduğunu söyleyen Karatay, şu şekilde uyarıyor:

"Onu yiyebiliriz. Kabuk üzerinde mumya varsa çok tehlikeli. Onun için sıcak çaya kabuğuyla koymamamız gerekir. Yemeklere kabuğuyla koymamamız lazım. Tuzlu suyla çocukları alıştırmamız çok önemli. Limon mide ve bağırsak florasını düzeltiyor. Yaşlılık lekelerini düzeltiyor."

LİMONUN EN ÖNEMLİ FAYDASI

Limonun vücuda girince alkali etkisi yaptığını belirten Karatay, limonun faydasını şöyle anlatıyor:

"Asit alkali dengesini ayarlar. Çok yüksek C vitamini içeriği vardır. O da biliyorsunuz C vitamini yüksek antioksidanlardan biridir."

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