ANASAYFA
SON DAKİKA
YAZARLAR
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
MAGAZİN
SİYASET
EKONOMİ
YAŞAM
DÜNYA
KÜLTÜR SANAT
EĞİTİM
TELEVİZYON
CUMARTESİ
SİNEMA
KİTAP
TREND
TARİH
SAĞLIK
MODA

Canan Karatay limonun bir faydasını daha açıkladı! Herkesin korktuğu o sorunu düzeltiyor

Limonu çayda, çorbada, salatada ve temizlikte bile kullanıyoruz. Limonun antioksidan olduğunu belirten Canan Karatay, limonun faydasını anlatırken limonun kabuğuna karşı da uyarıyor. Aslında limon doğru kullanıldığında herkesin korktuğu o sorundan kurtarıyor. İşte Canan Karatay'ın limon için söyledikleri…

17 Ekim 2024 Perşembe 14:47 | Son Güncelleme:
Canan Karatay limonun bir faydasını daha açıkladı! Herkesin korktuğu o sorunu düzeltiyor
ABONE OL

Canan Karatay limonun en yüksek C vitamini antioksidanlardan biri olduğunu vurguluyor. Çaydan temizliğe kadar her derde deva olan limonun faydalarına odaklanırken kabuğundaki tehlikeye dikkat çeken Canan Karatay, limonu yemeklere ve çaya kabuğuyla koyulmaması gerektiğini belirtiyor. Peki, ama neden?

LİMON NASIL TÜKETİLMELİ?

Canan Karatay'ın limonlu suyla ilgili açıklamaları şu şekilde:

"Sabah kalktığımızda su içeriz. Suya yarım limon sıkarak ve biraz da kristal kaya tuzu koyarak çok güzel bir içecek yapabiliriz.

Limonata çok önemlidir. Asırlardan beri Osmanlı'da da vardı. Ama limonata şekersiz olacak. Limonataya toz şeker katmayacağız.

Limonlu su ferahlatır. Türk filmlerinde biliyorsunuz hemen limon koklatılır. Çünkü içinde önemli antioksidan vardır. Asitli denmesi şehir efsanesidir. Vücuda girdiği zaman alkali olur. Kabuğu da önemlidir. Kabuğunda bulunan peksin çok önemlidir.

Yalnız doğal olmalı. Üzerine sürülen o parlak maddelerden olmamalıdır. Çaya atabiliriz ama kabukla değil."

LİMON KABUĞUNA DİKKAT!

Limonun kabuğunun içindeki o beyaz kısmın çok önemli olduğunu söyleyen Karatay, şu şekilde uyarıyor:

"Onu yiyebiliriz. Kabuk üzerinde mumya varsa çok tehlikeli. Onun için sıcak çaya kabuğuyla koymamamız gerekir. Yemeklere kabuğuyla koymamamız lazım. Tuzlu suyla çocukları alıştırmamız çok önemli. Limon mide ve bağırsak florasını düzeltiyor. Yaşlılık lekelerini düzeltiyor."

LİMONUN EN ÖNEMLİ FAYDASI

Limonun vücuda girince alkali etkisi yaptığını belirten Karatay, limonun faydasını şöyle anlatıyor:

"Asit alkali dengesini ayarlar. Çok yüksek C vitamini içeriği vardır. O da biliyorsunuz C vitamini yüksek antioksidanlardan biridir."

Bakanlık açıkladı! Zeytinyağına tohum, baharata boya karıştı! Uzmanı sahteciliğe karşı uyardı
Etiketler:
- Popüler Haberler -
Küflü orkideyi, kurumuş orkideyi çiçek açtıran yöntem! Suya koyun ve bekleyin
Küflü orkideyi, kurumuş orkideyi çiçek açtıran yöntem! Suya koyun ve bekleyin
Ispanak gibi süzme yoğurtla tüketilebilir! Arapsaçı yemeği, Masterchef dokunulmazlık tarifi: Vitamin bombası
Ispanak gibi süzme yoğurtla tüketilebilir! Arapsaçı yemeği, Masterchef dokunulmazlık tarifi: Vitamin bombası
Zodyak'a göre en iyi aile partneri olan burçlar! Aslan-Terazi, Akrep-Balık…
Zodyak'a göre en iyi aile partneri olan burçlar! Aslan-Terazi, Akrep-Balık…
13 günde 18 kilo gidiyor! Sıfır beden isteyenlerin tercihi Rus Hava Kuvvetleri diyeti
13 günde 18 kilo gidiyor! Sıfır beden isteyenlerin tercihi Rus Hava Kuvvetleri diyeti
5 gramdan fazlası kalp damarlarını tıkıyor! Tansiyonu fırlatan besin yemeklerin lezzeti: Tadına kanmayın
5 gramdan fazlası kalp damarlarını tıkıyor! Tansiyonu fırlatan besin yemeklerin lezzeti: Tadına kanmayın
Resimde ilk ne gördün? Adam mı kadın mı? Kişilik testi sadakati ölçüyor!
Resimde ilk ne gördün? Adam mı kadın mı? Kişilik testi sadakati ölçüyor!
Kolesterole dikkat! Karaciğer yağlanmasına sebep olabilir
Kolesterole dikkat! Karaciğer yağlanmasına sebep olabilir
Tırnakları sertleştiren muhteşem ikili: Sarımsak ve zeytinyağı! Böyle kullanın, kesin çözüm...
Tırnakları sertleştiren muhteşem ikili: Sarımsak ve zeytinyağı! Böyle kullanın, kesin çözüm...
Ayvayı tereyağıyla pişirin! Faydasına şok olacaksınız
Ayvayı tereyağıyla pişirin! Faydasına şok olacaksınız
Bu isim sadece Türkiye'de 1 kişide var |İçişleri Bakanlığı verileri paylaştı
Bu isim sadece Türkiye'de 1 kişide var |İçişleri Bakanlığı verileri paylaştı
Canan Karatay'dan 1 haftada 7 kilo verdiren diyet!
Canan Karatay'dan 1 haftada 7 kilo verdiren diyet!