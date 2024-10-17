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Küflü orkideyi, kurumuş orkideyi çiçek açtıran yöntem! Suya koyun ve bekleyin

Açmayan orkideler üzücü olabiliyor. Bazı orkideler çok su almaktan küflenirken bazıları da kuruyor. Ama orkideniz de az da olsa yeşil bir belirti varsa orada hayat var demektir. İşte açmayan orkide için öneriler…

17 Ekim 2024 Perşembe 13:04 | Son Güncelleme:
Küflü orkideyi, kurumuş orkideyi çiçek açtıran yöntem! Suya koyun ve bekleyin
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Açmayan orkidenin birçok sebebi vardır. Orkidenin yeri, suyu, bakımı oldukça önemli. Çünkü fazla su küfe nedeni, az su kuruma nedeni, yetersiz ışık ise ölme nedeni olabilir.

Orkideniz uzun süredir açmıyorsa kendine getirmenin zamanı gelmiş demektir. Orkidenin kökünü tamamen temizleyin. Toprağını ayırın. Elinizdeki orkide sadece kökleriyle kalsın. Bu orkidenin uzun kökleri suya değecek şekilde bir bardağa koyun.

Su dolu bardakta 7 gün bekletin. Ardından topraklı saksısına yerleştirin. Orkideyi kış aylarında fazla sulamayın. Mutlaka hava aldırın ve ışığı dolaylı yoldan almasını sağlayın.

AÇMAYAN ORKİDEYE ÇÖZÜMLER

Işık ve Sıcaklık

Orkideler, doğrudan güneş ışığının olmadığı, aydınlık bir ortamda gelişirler. İhtiyaç duydukları yumuşak ışığı sağlayan doğuya veya batıya bakan bir pencere idealdir. İdeal sıcaklık türlere göre değişir, ancak gündüz ve gece sıcaklıkları arasındaki hafif kontrast çiçeklenmeyi kolaylaştırır.

Sulama ve Nem

Sulama ılımlı olmalı ve kök çürümesini önlemek için alt tabakanın sulamalar arasında kurumasına izin verilmelidir. Yaklaşık yüzde 60-70'lik ortam nemi, nemli doğal ortamlarını simüle ederek elverişlidir. Nemlendirici kullanmak veya tencereyi nemli çakıl taşlarından oluşan bir tepsiye yerleştirmek bu nemin korunmasına yardımcı olabilir.

Saksı Değiştirme

Havalandırılmış ve iyi drenajlı bir alt tabaka seçmek çok önemlidir çünkü orkideler köklerinin sürekli ıslak olmasından hoşlanmazlar. Her 2 ila 3 yılda bir taze substratla saksı değişimi hastalıkların önlenmesine yardımcı olur ve bitki büyümesini destekler.

Beslenme

Orkideler ihtiyaçlarına göre uyarlanmış dengeli gübrelemeden yararlanır. Orkideler için özel olarak formüle edilmiş ve düşük dozlarda uygulanan bir gübrenin kullanılması, bitkiye aşırı besin yüklemeden sağlıklı büyümeyi destekler.

ORKİDEYİ YEŞİL ÇAYLA SULAYIN

Orkideleri yeşil çayla sulamak ,alışılmadık olsa da işe yarar. Bu yöntem, bazı orkidelere hafif bir faydalı asitlik katabilir ve ek besinler sağlayabilir. Ancak idareli uygulanmalıdır: Hafta sonları sulamadan kaçınılarak günde 2 çay kaşığı seyreltilmiş yeşil çay yeterli olabilir. Bu ipucu temel bakımın yerini almaz ancak dikkatli bir bakım rejimini tamamlayabilir.

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