Cayma hakkına dikkat! İnternetten alınan cep telefonu nasıl iade edilir?

Şikayet sitelerine cep telefonu iadesi konusunda yorum yağıyor. İnternetten alınan ürünler arasında cep telefonu alımlarında iade hakları, cayma hakkı konusu tüketiciler tarafından en çok araştırılan konuların başında geliyor.



Aldığı telefondan memnun olmayan birçok kişi sebepsiz cep telefonu iadesini merak ediyor. Peki, cayma hakkı kaç gün?

Merve Kantarcı Çulha'ya açıklamalarda bulunan Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük, internet üzerinden yapılan alışverişlerde 14 gün içerisinde cayma hakkı bulunduğunu belirtti.

İnternetten alınan telefon sebepsiz iade edilebilirken, mağazadan aldığınız telefonu ayıplı olması durumunda iade edilebilir. Peki, ayıplı olması konusu neye ve kime göre doğru?

İADE ŞARTLARI NELER?

Birebir mağazadan satın alınan telefon gibi elektronik ürünlerin iadesinin malın ayıplı olmasına bağlı olduğunu belirten Küçük, şunları söyledi:

"Mağazan aldığınız telefon ayıplıysa iade hakkı vardır. Yani sadece ayıplı olması durumunda mağaza değiştirmekle sorumludur. Mağaza ürünü servise gönderdi diyelim. Servis ayıplı olmadığı kararına vardı. Fakat sizin şikayetiniz devam ediyorsa birebir muhatabınız satın aldığınız yerdir. Buraya derdinizi anlatan mail atabilir, dilekçe yazabilirsiniz. Ardından fiş, belge, servis kurumunun kararını gösteren belgelerle tüketici hakem heyetine başvuru yapabilirsiniz. Bazı kurumsal firmalar sebepsiz de değişim yapabiliyor."

İNTERNETTEN ÜRÜN ALIRKEN DİKKAT!

Levent Küçük, internet üzerinden yapılan alışverişlerde 14 gün içerisinde cayma hakkı bulunduğunu belirterek "Uzaktan satış' denilen bu tür alışverişlerde mutlaka fatura ve belgenizin olması gerekli. Bu olmayınca itiraz sonuçsuz kalıyor." dedi.