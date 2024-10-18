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1 damlası ayna lekesini yok ediyor! Pürüzsüzlüğün sırrı burada

Herkesin evinde mutlaka bir ayna bulunur. Çünkü ayna hem aksesuardır hem de ihtiyaç. Fakat aynadaki su lekesi, parmak izi ve toz yüzünden temizliği özen ister. Birkaç pratik yöntemle pürüzsüz aynalara kavuşabilirsiniz.

18 Ekim 2024 Cuma 14:59 | Son Güncelleme:
1 damlası ayna lekesini yok ediyor! Pürüzsüzlüğün sırrı burada
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Aynadaki parmak izleri, su lekeleri ve toz eksik olmaz. Temizlik bakım uzmanları ayna temizliği için özen gerektiğini belirtiyor. Pürüzsüz bir ayna istiyorsanız temizlik yaparken aşındırıcı ürünlerden de kaçınmanız gerekiyor.

AYNA LEKELERİNE PRATİK YÖNTEMLER

Aşındıran temizleyiciler aynanın zamanla matlaşmasına neden olabilir. Bu yüzden aynadaki parmak izlerine karşı yumuşak temizleyiciler seçmek gerek.

Patates

İlginç gelebilir ama patates tam bir temizleyicidir. Bir patatesi ikiye bölün, aynaya sürün ve ardından beyaz sirkeyle nemlendirilmiş bir bezle temizleyin.

Bulaşık deterjanı

Aynadaki parmak izi ve toz en sık karşılaşılan sorunlardır. Yumuşak bir solüsyon oluşturmak için bir çorba kaşığı bulaşık deterjanını bir litre ılık suyla karıştırın. Bir mikrofiber bez alın. Bu karışımdan sıkın. Ardından hafif dairesel hareketlerle aynayı silin. Bezi temiz suyla durulayarak işlemi tamamlayın.

Beyaz sirke

Temizlik için önemli bir ürün olan beyaz sirke aynadaki lekelere de yetişiyor. 2 yemek kaşığı beyaz sirkeyi bir litre ılık suyla karıştırın ve daha fazla etki için bir çay kaşığı bulaşık deterjanı ekleyin. Solüsyonu mikrofiber bir beze püskürtün, ardından izleri önlemek için "S" şeklinde hareketler kullanarak temizleyin. Bu doğal yöntem kabuklaşmış kirlere karşı dayanıklıdır.

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