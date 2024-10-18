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Sabah kahvesi zeka açar mı? Canan Karatay faydasını açıkladı

Birçok insan ayılmak için kahvaltıdan önce kahve içer. Hatta birçoğu da kahve içerek zekasının açıldığını söyler. Canan Karatay, sabah kahve içmenin faydasını şöyle açıklıyor: "Sade kahve aklımızı başımıza getirir." Fakat bunun da kriterleri var. İşte zekayı önemseyenlere, tiryakilere detaylar…

18 Ekim 2024 Cuma 12:54 | Son Güncelleme:
Sabah kahvesi zeka açar mı? Canan Karatay faydasını açıkladı
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Sabah kahvesi zeka açar mı genelde merak edilir. Hatta birçok insan kahve içmeden kafasının çalışmadığını söyler.

Peki, siz sabah elinde kahvesiyle ayılmaya çalışanlardan mısınız? Öyleyseniz sabah kahvesinin faydasını da bilmeye ihtiyacınız var demektir.

Sağlıklı önerileriyle tavsiyede bulunan Canan Karatay, sabah kahvesini seven grupta yer alıyor.

Kendi kanalında videolar paylaşan Prof. Dr. Canan Karatay, sade kahvenin faydalarını anlattı. "Sade kahve aklımızı başımıza getirir" diyen Karatay, piyasadaki kahvelere karşı da uyardı.

PİYASADAKİ KAHVELERE DİKKAT!

Piyasada satılan kahvelere karşı uyaran Canan Karatay şu şekilde devam etti:

"Dışarda satılan, eriyen instant dediğimiz kahveler kimyasal doludur, uzak duracağız. Efervesan denilen kahvelerin içine kimyasallar giriyor. Kimyasalları sıcak olarak vücuda alıyoruz. Süt tozu çok tehlikelidir, protein tozu onlar kullanılıyor. Bazı kafelerde şuruplar ekleniyor. Hepsi tehlikelidir. Türk kahvesi sade olarak içilecek. Türk kahvesi şekeri sevmez."

KAHVE ÇEKİRDEĞİ BİLE FAYDALI

Her kahvenin aynı olmadığını ifade eden Canan Karatay şunları söyledi:

"Türk kahvesinden bahsediyorum. Türk kahvesinin faydaları çok. Çok yüksek antioksidandır, her türlü vücutta çok yüksek antioksidandır. Kahve çekirdeğinde bulunan antioksidanlar güçlüdür ve önemlidir. İçinde bulunan kafein de vücudu uyarır, bizi uyarır, aklımızı başımıza getirir. Sabah kalktığımız zaman bir Türk kahvesi içmek veya büyük bir ben çatma kahve diyorum. Türk kahvesini koyuyorum üzerine sıcak suyu koyuyorum, öyle içiyorum."
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