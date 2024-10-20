Pazar günü balık yapanlara irmik helvası tarifi! Kaşık kaşık yediriyor

Bugün balık pişirenler irmik helvası tarifini araştırıyor. Çünkü balık yanına en çok helva yakışıyor. Peki, irmik helvası nasıl yapılır?



Şerbetli bir tatlı olan irmik helvası her balık türünün yanına yakışan bir lezzettir. Evde bulunan malzemelerle yapılan irmik helvasının sunumunu da ister fındıkla ister fıstıkla yapabilirsiniz.

İRMİK HELVASI MALZEMELER

500 gram irmik

1 paket margarin veya tereyağı

Şerbeti için:

2 su bardağı süt ya da 2 su bardağı şeker

2 su bardağı şeker

Üzeri için:

Fıstık ya da ceviz

İçi için:

Sade dondurma

İRMİK HELVASI TARİFİ

1. Önce şerbetini hazırlayın. Tüm malzemeleri karıştırın ocağa koyun. Şeker eriyene kadar karıştırın. Bir iki dakika kaynadıktan sonra ocağı kapatın.

2. Şerbet dinlenirken helvayı kavurun. Bir tencereye margarini alın ve eriyene kadar bekleyin. Margarin eridikten sonra irmiği ekleyin.

3. Tahta bir kaşık ile irmiğin rengi koyulaşana kadar sürekli karıştırarak kavurun. Püf noktası burasıdır. İyi helva renginden belli olur. İstediğiniz koyu rengi elde ettiğinizde şerbeti dökün.

4. Daha sonra 6-7 dk. kadar karıştırarak koyulaşmasını bekleyin. Kıvam alınca ocağı kapatın. Helvanın demlenmesini bekleyin.

5. Helva soğuduktan sonra karıştırıp küçük bir kaseye streç film sererek, tabanına ve kenarlarına helvadan döşeyin. Ortasına dondurma koyarak, ters çevirin. Dondurmayı arasında sevmeyenler üzerine koyarak da servis edebilir. Ardından ceviz veya fıstıkla süsleyin.