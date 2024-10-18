ANASAYFA
SON DAKİKA
YAZARLAR
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
MAGAZİN
SİYASET
EKONOMİ
YAŞAM
DÜNYA
KÜLTÜR SANAT
EĞİTİM
TELEVİZYON
CUMARTESİ
SİNEMA
KİTAP
TREND
TARİH
SAĞLIK
MODA

Kredi kartını seven 3 kadın burcu! Alışveriş tutkunu burçlar listesi

Kredi kartı bazı kadınlar için ihtiyaç bazıları için ise tutku demek. Kredi kartını çok seven kadınların burçlarını derledik. Sizce lider kim? İşte kredi kartını en çok seven 3 kadın burcu…

18 Ekim 2024 Cuma 10:46 | Son Güncelleme:
Kredi kartını seven 3 kadın burcu! Alışveriş tutkunu burçlar listesi
ABONE OL

Kredi kartını kullanan her kadının muhakkak bir açıklaması vardır. Fakat bu durum biraz da burcuyla ilgili olabilir. Çünkü kredi kartını seven kadın burçları dediğimizde aşağı yukarı aynı kişileri görürüz. Peki, kim onlar?

Herkesin kredi kartını kullandığı alan farklıdır. Bazıları ihtiyaç için sadece marketlerde kullanır, bazıları güzelleşmek için ya da tamamen lükse tutkunluğundan kredi kartı kullanır. Peki, ya siz?

KREDİ KARTINI SEVEN 3 BURÇ

Kredi kartını etiketlere bakmadan kullananlar sonunu düşünmeden hareket eden prenseslerdir. Fakat limitleri zorladığında acı gerçekle baş başa kalırlar. Kredi kartını sık kullanan kadınların terapi yöntemi alışveriştir. Alışveriş onları mutlu eder ve tüm streslerinden kurtulurlar. İşte kredi kartını çok seven burçlar...

Aslan

Gösterişe bayılan Aslan burcu kredi kartını kullanmayı sever. Çünkü yeni çıkan her şeyi denemek ister. Fakat limitleri zorladığında acı gerçekle baş başa kalır.

Koç

Koç burçları kredi kartıyla adeta aşk yaşar. Eşlerinin parasını da kendi parasını da harcamayı severler. Alışveriş onlar için bir tutkudur.

Başak

Sunum delisi olan Başak burcu kredi kartına yüklenebildiği gibi bir anda dünyanın en cimrisi de olabilir. Alışveriş onları mutlu eder ve tüm streslerinden kurtulurlar. Sonra da pişman olurlar.

KREDİ KARTINI SEVMEYEN KADINLARIN 3 ÖZELLİĞİ

1. Birikim yapmayı severler. Paranın kolay kazanılmadığının her zaman farkındadırlar.

2. Dengelidirler. Yeri geldiğinde harcamak tercihleridir.

3. Pratik olmayı severler ve ödeme yaparken ertelemeyi sevmezler. Borçtan korkarlar.

Etiketler:
- Popüler Haberler -
Ballı diyet! Yağ yakmak bu kadar lezzetli olmamıştı
Ballı diyet! Yağ yakmak bu kadar lezzetli olmamıştı
Canan Karatay limonun bir faydasını daha açıkladı! Herkesin korktuğu o sorunu düzeltiyor
Canan Karatay limonun bir faydasını daha açıkladı! Herkesin korktuğu o sorunu düzeltiyor
Küflü orkideyi, kurumuş orkideyi çiçek açtıran yöntem! Suya koyun ve bekleyin
Küflü orkideyi, kurumuş orkideyi çiçek açtıran yöntem! Suya koyun ve bekleyin
Ispanak gibi süzme yoğurtla tüketilebilir! Arapsaçı yemeği, Masterchef dokunulmazlık tarifi: Vitamin bombası
Ispanak gibi süzme yoğurtla tüketilebilir! Arapsaçı yemeği, Masterchef dokunulmazlık tarifi: Vitamin bombası
Zodyak'a göre en iyi aile partneri olan burçlar! Aslan-Terazi, Akrep-Balık…
Zodyak'a göre en iyi aile partneri olan burçlar! Aslan-Terazi, Akrep-Balık…
13 günde 18 kilo gidiyor! Sıfır beden isteyenlerin tercihi Rus Hava Kuvvetleri diyeti
13 günde 18 kilo gidiyor! Sıfır beden isteyenlerin tercihi Rus Hava Kuvvetleri diyeti
5 gramdan fazlası kalp damarlarını tıkıyor! Tansiyonu fırlatan besin yemeklerin lezzeti: Tadına kanmayın
5 gramdan fazlası kalp damarlarını tıkıyor! Tansiyonu fırlatan besin yemeklerin lezzeti: Tadına kanmayın
Resimde ilk ne gördün? Adam mı kadın mı? Kişilik testi sadakati ölçüyor!
Resimde ilk ne gördün? Adam mı kadın mı? Kişilik testi sadakati ölçüyor!
Kolesterole dikkat! Karaciğer yağlanmasına sebep olabilir
Kolesterole dikkat! Karaciğer yağlanmasına sebep olabilir
Tırnakları sertleştiren muhteşem ikili: Sarımsak ve zeytinyağı! Böyle kullanın, kesin çözüm...
Tırnakları sertleştiren muhteşem ikili: Sarımsak ve zeytinyağı! Böyle kullanın, kesin çözüm...
Ayvayı tereyağıyla pişirin! Faydasına şok olacaksınız
Ayvayı tereyağıyla pişirin! Faydasına şok olacaksınız