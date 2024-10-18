Kredi kartını seven 3 kadın burcu! Alışveriş tutkunu burçlar listesi

Kredi kartını kullanan her kadının muhakkak bir açıklaması vardır. Fakat bu durum biraz da burcuyla ilgili olabilir. Çünkü kredi kartını seven kadın burçları dediğimizde aşağı yukarı aynı kişileri görürüz. Peki, kim onlar?



Herkesin kredi kartını kullandığı alan farklıdır. Bazıları ihtiyaç için sadece marketlerde kullanır, bazıları güzelleşmek için ya da tamamen lükse tutkunluğundan kredi kartı kullanır. Peki, ya siz?

KREDİ KARTINI SEVEN 3 BURÇ

Kredi kartını etiketlere bakmadan kullananlar sonunu düşünmeden hareket eden prenseslerdir. Fakat limitleri zorladığında acı gerçekle baş başa kalırlar. Kredi kartını sık kullanan kadınların terapi yöntemi alışveriştir. Alışveriş onları mutlu eder ve tüm streslerinden kurtulurlar. İşte kredi kartını çok seven burçlar...

Aslan

Gösterişe bayılan Aslan burcu kredi kartını kullanmayı sever. Çünkü yeni çıkan her şeyi denemek ister. Fakat limitleri zorladığında acı gerçekle baş başa kalır.

Koç

Koç burçları kredi kartıyla adeta aşk yaşar. Eşlerinin parasını da kendi parasını da harcamayı severler. Alışveriş onlar için bir tutkudur.

Başak

Sunum delisi olan Başak burcu kredi kartına yüklenebildiği gibi bir anda dünyanın en cimrisi de olabilir. Alışveriş onları mutlu eder ve tüm streslerinden kurtulurlar. Sonra da pişman olurlar.

KREDİ KARTINI SEVMEYEN KADINLARIN 3 ÖZELLİĞİ

1. Birikim yapmayı severler. Paranın kolay kazanılmadığının her zaman farkındadırlar.

2. Dengelidirler. Yeri geldiğinde harcamak tercihleridir.

3. Pratik olmayı severler ve ödeme yaparken ertelemeyi sevmezler. Borçtan korkarlar.