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Yapay zeka bunu da yaptı: Tırnak yeme sorununa son

Her geçen gün yapay zekayla ilgili yeni bir şey öğreniyoruz. Bu defaki ise tırnak yeme sorunuyla ilgili. Karabük Üniversitesi'nde, tırnak yeme alışkanlığını sona erdirmek için yapay zekâ destekli yeni bir teknoloji geliştirildi. İşte detaylar...

IHA | 20 Mart 2025 Perşembe 13:59 | Son Güncelleme:
Yapay zeka bunu da yaptı: Tırnak yeme sorununa son
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Tırnak yeme sorununa yapay zekayla yeni bir çözüm üretildi. Karabük Üniversitesi'nde, tırnak yeme alışkanlığını sona erdirmek için yapay zekâ destekli yeni bir teknoloji geliştirildi.

TIRNAK YEME SORUNUNA AKILLI SAAT UYARISI

Karabük Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden Doç. Dr. Eftal Şehirli ve doktora öğrencisi Abdullah Alesmaeil, tırnak yeme alışkanlığını önlemeye yönelik yapay zekâ destekli bir akıllı saat uygulaması geliştirdi.

Sistem, el hareketlerini algılayarak tırnak yeme davranışını tespit ediyor ve kullanıcıyı sesli uyarıyla bilinçlendirerek bu alışkanlığı bırakmasına yardımcı oluyor. Üç aşamalı bir analiz yöntemiyle çalışan uygulama, hareketi yüzde 93 doğrulukla belirleyerek yüksek bir başarı oranı sunuyor.

Doç. Dr. Şehirli, sistemin başlangıçta Covid-19 döneminde elin yüzle temasını azaltma amacıyla geliştirildiğini ancak daha sonra tırnak yeme alışkanlığını önlemeye odaklandıklarını belirtti.

Geliştirilen sistemin, kullanıcı farkındalığını artırarak alışkanlık değişimine katkı sağlaması hedefleniyor.

Geliştirilen bu yenilikçi teknoloji, alışkanlık kontrolüne yönelik dijital çözümler alanında önemli bir adım olarak görülüyor. Yakın gelecekte, uygulamanın farklı platformlara da taşınarak daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşması hedefleniyor.

Çalışma, SCI indeksli uluslararası bir dergide makale olarak da yayımlandı.

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