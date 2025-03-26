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Tırnak yeme alışkanlığına basit çözüm

Hem çocukluk hem de yetişkinlik döneminde tırnak yeme alışkanlığı sık görülüyor. Tırnak yeme alışkanlığı, genelde stres, kaygı, sıkıntı ya da farkında olmadan yapılan bir davranış olarak ortaya çıkar. Bunu bırakmak zor olabilir ama imkânsız değil. İşte bu tiksindirici alışkanlıktan kurtaran öneriler…

HİLAL ÇAKIR | 26 Mart 2025 Çarşamba 13:18 | Son Güncelleme:
Tırnak yeme alışkanlığına basit çözüm
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Tırnak yeme, genellikle çocuklukta başlayan ve yetişkinliğe kadar sürebilen yaygın bir alışkanlıktır. Bu davranışın altında birçok psikolojik ve çevresel sebep yatabilir. Sebebi kalsiyum eksikliği ya da özellikle çocuklarda taklit de olabilir. Peki, tırnak yeme alışkanlığından kurtulmak mümkün mü?

TIRNAK YEME ALIŞKANLIĞININ NEDENLERİ

En yaygın nedenlerden biri stres ve kaygıdır. Gerginlik anlarında tırnak yeme, rahatlama sağlayan bir "baş etme" yöntemi haline gelir.

Yapacak bir şey olmadığında, kişi farkında olmadan tırnaklarını yiyebilir. Bu, zihni meşgul tutma şekli olabilir.

Özellikle ders çalışırken, film izlerken ya da derin düşüncelere dalmışken tırnak yemek bir refleks haline gelebilir.

İçsel bir gerilim varsa, bunu dışa vurmak yerine kişi tırnak yiyerek rahatlamaya çalışabilir.

Bazı durumlarda tırnak yeme, obsesif kompulsif bozukluk gibi psikiyatrik rahatsızlıklarla ilişkilidir.

TIRNAK YEMEDEN KURTULMANIN YÖNTEMLERİ

Hangi durumlarda tırnaklarını yediğini fark etmeye çalışmak da bu sorunu kısa sürede çözmek için işe yarayabilir.

Ellerini Meşgul Etmek

Stres topu, kalem çevirme, örgü gibi uğraşlar ellerinle yapacak başka şeyler bulmana yardımcı olur.

Ağız Meşguliyeti

Sakız çiğnemek ya da sert şeker kullanmak, ağzını meşgul ederek tırnak yeme isteğini azaltabilir.

Acı Oje Kullanmak

Eczanelerde veya kozmetikçilerde satılan, kötü tatlı özel ojeler tırnak yeme isteğini bastırabilir.

Tırnakları Kısa Tutmak

Ne kadar kısa, o kadar az cazip. Uzun tırnak daha çok dikkat çeker, yeme isteğini tetikler.

Manikür Yaptırmak

Ellere özen göstermek onları "yemekten" vazgeçirmeye yardımcı olur.

ZİHİNSEL & PSİKOLOJİK YÖNTEMLER

Kendine Hedef Belirle

Örneğin: "1 hafta yemeyeceğim." Sonra 1 ay, sonra tamamen... Küçük hedeflerle başlayabilirsin.

Ödüllendirme Sistemi Kur

Belli bir süre tırnak yememeyi başardığında kendine küçük bir ödül ver.

Profesyonel Destek

Alışkanlık takıntı haline geldiyse, bir psikologla görüşmek faydalı olabilir.

Limonu ayağın altına sürün! Meğer o sorunun çözümüymüş
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