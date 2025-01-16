Kışın sık sık birçok evde balık pişer. Bazıları da evdeki balık kokusu yüzünden balık pişirmez. Peki, sirke balık kokusunu yok eder mi?

Üç yemek kaşığı beyaz sirkeyi ve bir bardak suyu bir tencerede karıştırıp birkaç dakika kaynatın. Sirke asidiktir ve kokular alkalidir, bu da kokuları nötralize etmesini sağlar.

BALIK KOKUSUNU YOK EDEN DİĞER YÖNTEMLER

Balık pişirirken limon, misket limonu, sirke veya hatta domates gibi asidik malzemeler eklemek kokuyu azaltabilir.

Çöp: Balık ziyafetinin ardından çöpü mutlaka mutfaktan çıkarın.

Baharat: Bazı baharatlar koku gidericidir. Balığın ardından zencefil ve tarçın kabuğu kaynatabilirsiniz. Bunları en az 15 dakika suda kaynatın.

Limon: Bir diğer popüler koku nötrleştirici ise limondur. Portakal, limon veya misket limonu gibi biyolojik olarak parçalanabilen narenciye kabuklarını kaynatın. Kalanları çöpe atın.

Mum: Her şey başarısız olursa, balık kokusunu gidermek için bir mum yakmayı deneyebilirsiniz. Limon veya lavanta gibi hoş kokulu bir şey deneyin, ancak çok hoş kokulu mumlardan kaçının. Evinizi yoğun çiçeksi bir mumla boğmak, balık kokusuyla birleşerek tam tersi bir etki yaratabilir.

Kurabiye: Tatlı ya da kurabiye gibi yeni bir şey pişirmek de balık kokusunu temizler.