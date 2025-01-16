ANASAYFA
SON DAKİKA
YAZARLAR
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
MAGAZİN
SİYASET
EKONOMİ
YAŞAM
DÜNYA
KÜLTÜR SANAT
EĞİTİM
TELEVİZYON
CUMARTESİ
SİNEMA
KİTAP
TREND
TARİH
SAĞLIK
MODA

Sirke balık kokusunu yok eder mi?

“Balık kokusu nasıl geçer?” sorusunun cevabı balık sevenler tarafından sık sık araştırılır. Peki, sirke balık kokusunu yok eder mi? Evde balık kokusunun aslında birkaç çözümü var. Elbette bunlardan biri de sirke. İşte kışın evde balık kokusundan kurtaran yöntemler…

AKSAM.COM.TR/MOR PAPATYA | 16 Ocak 2025 Perşembe 16:48 | Son Güncelleme:
Sirke balık kokusunu yok eder mi?
ABONE OL

Kışın sık sık birçok evde balık pişer. Bazıları da evdeki balık kokusu yüzünden balık pişirmez. Peki, sirke balık kokusunu yok eder mi?

Üç yemek kaşığı beyaz sirkeyi ve bir bardak suyu bir tencerede karıştırıp birkaç dakika kaynatın. Sirke asidiktir ve kokular alkalidir, bu da kokuları nötralize etmesini sağlar.

BALIK KOKUSUNU YOK EDEN DİĞER YÖNTEMLER

Balık pişirirken limon, misket limonu, sirke veya hatta domates gibi asidik malzemeler eklemek kokuyu azaltabilir.

Çöp: Balık ziyafetinin ardından çöpü mutlaka mutfaktan çıkarın.

Baharat: Bazı baharatlar koku gidericidir. Balığın ardından zencefil ve tarçın kabuğu kaynatabilirsiniz. Bunları en az 15 dakika suda kaynatın.

Limon: Bir diğer popüler koku nötrleştirici ise limondur. Portakal, limon veya misket limonu gibi biyolojik olarak parçalanabilen narenciye kabuklarını kaynatın. Kalanları çöpe atın.

Mum: Her şey başarısız olursa, balık kokusunu gidermek için bir mum yakmayı deneyebilirsiniz. Limon veya lavanta gibi hoş kokulu bir şey deneyin, ancak çok hoş kokulu mumlardan kaçının. Evinizi yoğun çiçeksi bir mumla boğmak, balık kokusuyla birleşerek tam tersi bir etki yaratabilir.

Kurabiye: Tatlı ya da kurabiye gibi yeni bir şey pişirmek de balık kokusunu temizler.

Etiketler:
- Popüler Haberler -
Çamaşır makinesindeki küfü şakır şakır akıtıyor! Ömrünü uzatıyor
Çamaşır makinesindeki küfü şakır şakır akıtıyor! Ömrünü uzatıyor
Hande Erçel, Türkan Şoray, Esra Bilgiç... Gözü güzel kadınların 10 makyaj tüyosu
Hande Erçel, Türkan Şoray, Esra Bilgiç... Gözü güzel kadınların 10 makyaj tüyosu
Kirli aspiratör böcekleri bile çekebilir! İşte yağları, kirleri söküp atan temizlik yöntemi
Kirli aspiratör böcekleri bile çekebilir! İşte yağları, kirleri söküp atan temizlik yöntemi
Küflü sucuk yenir mi? Meğerse yanlış biliyormuşuz
Küflü sucuk yenir mi? Meğerse yanlış biliyormuşuz
Yanlış diyet verilen kilonun 3 katını geri aldırıyor! Sadece bunu deneyenler…
Yanlış diyet verilen kilonun 3 katını geri aldırıyor! Sadece bunu deneyenler…
Limon bulaşık makinesini bozar mı? Herkes merak ediyor
Limon bulaşık makinesini bozar mı? Herkes merak ediyor
Saçını her gün yıkayanları bekleyen tehlike! Kel kalmamak için mutlaka…
Saçını her gün yıkayanları bekleyen tehlike! Kel kalmamak için mutlaka…
En çok kadınlarda görülüyor! Ellerin üşümesi Raynaud hastalığı belirtisi olabilir
En çok kadınlarda görülüyor! Ellerin üşümesi Raynaud hastalığı belirtisi olabilir
Beyaz sirke çamaşır makinesini bozar mı? Meğer çözümü bu kadar basitmiş
Beyaz sirke çamaşır makinesini bozar mı? Meğer çözümü bu kadar basitmiş
Devlet desteği aldı, tesis kurdu! Ankara, İstanbul, Bursa'dan talep çok
Devlet desteği aldı, tesis kurdu! Ankara, İstanbul, Bursa'dan talep çok
İbn-i Sina'dan 3 öksürük ilacı! İsteyen şurup yapıp içiyor isteyen şeker gibi emiyor
İbn-i Sina'dan 3 öksürük ilacı! İsteyen şurup yapıp içiyor isteyen şeker gibi emiyor