Dijital yorgunluk deyip geçmeyin! Vücutta hormon dengesini bozuyor

Telefonlar, bilgisayarlar ve çoklu dijital cihazlar hayatımızın her alanında var. Peki, dijital yorgunluk vücudu nasıl etkiliyor?

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Tarık Mecit, dijital yorgunluğun vücuda etkilerini anlattı.

DİJİTAL YORGUNLUĞUN ZARARLARI

Dijital yorgunluğun sadece gözleri etkilemediğini, dikkat sistemleri, hormon dengesi, uykuyu düzenleyen mekanizmalar ve bağışıklık sistemi üzerinde de yıkıcı olumsuz etki ettiğini söyleyen Mecit, dijital yorgunluğun etkilerini şöyle sıraladı:

"Bu yoğunluk, zamanla bilişsel kaynakların tükenmesine yol açıyor. Karar almayı etkileyecek düzeyde bir mental yorgunluk, dikkat dağınıklığı ve zihinsel bulanıklık gibi belirtiler ortaya çıkabiliyor."

DİJİTAL YORGUNLUĞUN DİĞER ETKİLERİ

Dikkat eksikliği

Öğrenme güçlüğü

Hafıza zayıflığı

Göz kuruluğu, bulanık görme ve çeşitli kas spazmları

Baş ağrısı ve mide bulantısı

Melatonin üretiminin dengesini bozma

Bağışıklık zayıflığı

Uyku problemi

Stres

Konsantrasyon ve dikkat zayıflığı

Zihinsel sorunlar

ÇÖZÜM 20-20-20 KURALI

Göz sağlığını korumak amacıyla her 20 dakikada bir, 20 saniye süreyle 20 adım uzaklıktaki bir nesneye bakılmasını içeren "20-20-20" kuralının uygulanmasını öneren Mecit, akşam saatlerinde ekran ışığının azaltılmasının ve loş ışık kullanımının uyku kalitesini artırabileceğine işaret etti.

Mecit, sağlıklı bir yaşam için sadece beslenme ve fiziksel aktivitenin yeterli olmadığını belirterek, "Zihinsel detoks da bir sağlık sorumluluğudur. Ekranlara değil, beynimizin ihtiyaçlarına kulak vermeliyiz." ifadelerini kullandı.