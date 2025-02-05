Dikkat! Birçok ebeveyn farkında değil! O hareketler çocuklarda zeka geriliği demek
Her ebeveyn çocuğunu zekalı görür. Fakat gözden kaçan bazı davranışlar çocuklarda zeka geriliği anlamına geliyor. Örneğin, hafızada tutamama. Bu tarz belirtilerle çocuğunuzu yaşıtlarıyla değerlendirebilirsiniz. İşte çocuklarda zeka geriliği belirtileri…
Çocuklarda zeka düzeyini gözlemlemek ebeveynler açısından önemli. Fakat bazı belirtiler çok önemsenmediğinden çocuktaki zeka geriliği anlaşılmıyor. Uzmanlar, tarafından yapılan testler çocuklarda zeka geriliğini ortaya çıkarıyor. Ancak, çocuğun evdeki bazı davranışlarını baz alarak da durumu tespit edebilirsiniz.
ÇOCUKLARDA ZEKÂ GERİLİĞİ BELİRTİLERİ
Çocuklarda zeka geriliği (bilişsel gerilik veya zihinsel yetersizlik) erken teşhis edilmesi gereken bir durumdur. Zeka geriliği, büyüme rejimleri, sosyal ve motor gelişim yaşlarına göre belirgin bir gecikme durumuna bağlı anlaşılır.
Bu süreçte zeka geriliği olan çocuklarda belirtiler şu şekildedir;
Yeni bilgileri öğrenmede ve hatırlamada zorlanma
Basit talimatların anlaşılmasında ve yerine getirmekte güçlük çekme
Problem çözümü ve günlük düşünmede zayıflık
Dikkatin kısa olması
Birçok şeye yaşıtlarından daha geç adapte olurlar
Denge ve koordinasyon problemleri. Konuşmayı geç öğrenme ya da yürümede geç kalma
Yaşıtlarına göre unutma, hafızada tutamama gibi sorunlar, küçük çocuklarla oynama isteği
Doğuştan kaynaklı bir zekâ geriliği söz konusuysa yüz hatlarında da farklılıklar olabilir. Fakat birçok çocukta zekâ geriliklerinde fiziksel gelişimde sorun olmadığı da gözlemlenmektedir
Yeme, içme ve tuvalet ihtiyacı gibi kendi ihtiyaçlarını karşılamada sorun yaşarlar. Anne babaya bağımlı olurlar