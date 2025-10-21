ANASAYFA
Zeka testi: 49'ların arasındaki 94 nerede? Sadece dikkatli olanlar bulabiliyor

Sosyal medyada gündem olan yeni zeka testinde amaç, onlarca “49” sayısının arasına gizlenen “94” rakamını sadece 10 saniyede bulmak. Basit gibi görünüyor ama dikkat gücünüzü sınayacak kadar zor bir zeka testi. Beyninizle küçük bir oyun oynamaya hazır mısınız?

Merve Kantarcı Çulha | 21 Ekim 2025 Salı 15:10
Zeka ve dikkat testleri, sosyal medyanın yeni eğlencesi haline geldi. Gözlem yeteneğini ölçen bu testlerde katılımcılardan belirli bir detayı kısa sürede fark etmeleri isteniyor.

Son günlerin popüler testi ise onlarca "49" sayısının arasına gizlenmiş tek bir "94" rakamını bulmak. Üstelik sadece 10 saniyeniz var!

ZEKA TESTİNİN AMACI

Bu tür testler yalnızca eğlenceli zaman geçirmeyi değil, aynı zamanda odaklanma becerisini, kısa süreli görsel hafızayı ve dikkat süresini ölçmeyi hedefliyor. Görseldeki sayılar birbirine çok benzediği için, beyin bir süre sonra "görsel alışkanlık" geliştiriyor ve farklı olanı fark etmek zorlaşıyor.

KURAL BASİT: 10 SANİYEDE 94'Ü BUL!

Ekrana dikkatlice bakın. 49'ların arasında bir yerlerde saklanan "94" var.

Kronometreyi başlatın ve bakalım siz bu görsel zekâ testini 10 saniye içinde çözebilecek misiniz?

ZEKA VE DİKKAT İLİŞKİSİ

Psikologlara göre bu tarz bulmacalar beynin "seçici dikkat" ve "görsel ayrıştırma" bölümlerini çalıştırıyor. Düzenli olarak bu tarz dikkat oyunlarını çözmek, zihinsel esnekliği artırıyor ve odaklanmayı güçlendiriyor.

94 NEREDE?

Eğer 10 saniye içinde "94"ü bulabildiyseniz, tebrikler! Görsel algınız ortalamanın üzerinde.

Henüz bulamadıysanız panik yapmayın. Biraz daha dikkatli bakın, çünkü ipucu satırların alt orta kısmında saklı olabilir.

İşte 94'ün yeri;

Zeka testi: 5 saniyede 6'yı bulabilir misin? Kartal gibi gözü olanlar buraya
