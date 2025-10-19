Çikolatada bu detay varsa almayın! Genelde gizleniyor: Kalp için çok riskli

Market raflarında birbirinden farklı çikolata markaları arasında seçim yapmak artık zor. Ancak ambalajın arkasında yazan o küçük detay, sağlığınızı doğrudan etkileyebilir: Palm yağı (palmiye yağı).

Ucuza üretim sağladığı için birçok markanın tercih ettiği bu yağ, yüksek ısıda işlem gördüğünde zararlı bileşenler açığa çıkarabiliyor.

Beslenme uzmanları, palm yağının "doğal" olarak tanıtılmasına rağmen, raf ömrünü uzatmak için işlenme biçiminin sağlığı tehdit ettiğini belirtiyor.

PALM YAĞININ ZARARLARI NELERDİR?

1. KALP VE DAMAR SAĞLIĞINI OLUMSUZ ETKİLEYEBİLİR

Palm yağı doymuş yağ oranı yüksek bir üründür. Uzmanlara göre düzenli tüketimi, kolesterol seviyesini artırarak kalp-damar tıkanıklığı riskini yükseltir.

2. TRANS YAĞ BENZERİ BİLEŞENLER OLUŞTURABİLİR

Yüksek sıcaklıkta rafine edildiğinde oksidatif bileşikler ortaya çıkar; bu maddeler vücutta serbest radikal oluşumuna neden olur ve hücre hasarına yol açabilir.

3. BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ ZAYIFLATABİLİR

Uzun süreli tüketimde palm yağındaki serbest yağ asitleri, bağışıklık hücrelerinin dengesini bozarak vücudun savunma sistemini yavaşlatabilir.

4. ÇOCUKLARDA DİKKAT VE KİLO SORUNLARINA NEDEN OLABİLİR

Özellikle çocuklar için üretilen çikolatalarda palm yağı kullanılması, yüksek kalorili ve düşük besin değerli bir ürün anlamına gelir. Bu da erken yaşta obezite ve odaklanma problemleri riskini artırır.

Uzmanlar, palm yağının etiketlerde genellikle gizli şekilde yer aldığını vurguluyor. Bu yüzden ambalajda 'bitkisel yağ' ibaresine dikkat edilmeli. Eğer açıkça hangi bitkisel yağ olduğu belirtilmemişse bu palm yağı olabilir. Sağlıklı bir çikolata, kakao yağı içerir.

ÇİKOLATA NASIL SEÇİLMELİ?

Yüzde 100 kakao yağı içeren bitter çikolatalar tercih edilmeli.

Ev yapımı çikolatalar veya katkısız ürünler daha güvenli.

Ambalajda "palm yağı içermez" veya "sadece kakao yağı kullanılmıştır" ibaresine dikkat edilmeli.

Her gün 1 kaşık yiyen hastaneye uğramıyor: Marketlerde gözden kaçıyor