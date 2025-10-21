ANASAYFA
Canan Karatay'dan zekayı açan kahvaltı sırrı! Hafızayı dahi etkiliyor

Sağlıklı yaşam önerileriyle tanınan Prof. Dr. Canan Karatay, kahvaltının beyin sağlığı üzerindeki etkisine dikkat çekti. Zeka gelişimine katkı sağlayan, unutkanlığa karşı koruyucu kahvaltı ürünü olarak önerdiği besinlerin başında ise yumurta geliyor. İşte unutkanlığa, zekaya savaş açan yumurtadan Canan Karatay tarifi…

Merve Kantarcı Çulha | 21 Ekim 2025 Salı 13:04 | Son Güncelleme:
Kahvaltıda yumurta yemenin önemine her röportajında dikkat çeken Canan Karatay, yumurtanın her halini öneriyor. Özellikle unutkan olanlara yumurta yemeyi tavsiye eden Prof. Dr. Canan Karatay, yumurta yemenin zeka ve diğer bilişsel beceriler için de önemli olduğunu belirtiyor.

Canan Karatay'ın zeka açan kahvaltılık önerilerinden biri de yumurtalı tirit. Farklı bir lezzet arayanlara nefis bir tarif olan yumurtalı tiritin içerisinde aynı zamanda soğan da bulunuyor. İşte Karatay'ın zeka açan kahvaltılık tarifi...

YUMURTALI TİRİT MALZEMELER

500 gram kıyma

1 demet yeşil soğan

1 demet maydanoz

Yarım demet dereotu

4 adet sivribiber

4 adet yumurta

1 yemek kaşığı domates salçası

2 yemek kaşığı tereyağı

Kristal kaya tuzu, karabiber, kırmızıbiber, kimyon

1 su bardağı su

YUMURTALI TİRİT TARİFİ

Canan Karatay'ın nefis kahvaltılık tarifi için önce yeşil soğanları temizleyin, yıkayın ve ince ince doğrayın. Maydanoz ve dereotunu da yıkayıp ince ince doğrayın. Biberleri yıkayın, temizleyin ve küçük küçük doğrayın.

Tereyağını yayvan bir tencereye koyun, kısık ateşte eritin. Üzerine kıyma, salça, tuz, karabiber, pul biber ve kimyonu koyup karıştırın ve rengi değişene kadar kısık ateşte 5-10 dakika pişirin.

Daha sonra doğradığınız yeşil soğan, maydanoz, dereotu ve biberi kıymanın üzerine ilave edin. Suyu da koyun ve tencerenin kapağını kapatıp yine kısık ateşte pişirin.(Kıyma pişip sebzeler hafif yumuşayana kadar.)

Ardından tencerede yumurtalar için küçük havuzlar açıp, içlerine yumurtaları kırın. Tencerenin kapağını tekrar kapatın.

Kısık ateşte yumurtaların akları beyazlaşıncaya kadar pişirin, ocaktan alın ve servis yapın.

