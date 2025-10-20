Canan Karatay ısrarla tavsiye etti! Folik asit deposu: Kan yapıyor, demiri zirveye çıkarıyor
Her meyveyi ve sebzeyi zamanında tüketmeyi tavsiye eden Canan Karatay, vücutta vitamin eksikliği varsa doktor kontrolünde tedavi edilmesi gerektiğini belirtiyor. Bunun dışında folik asit kaynağı olan B9 vitaminleri içeren sebzeleri ve besinleri öneren Karatay, ekşi ekmek mayası da öneriyor. İşte Karatay'dan kan yapıcı folik asit kaynakları…
Kansızlık ve demir eksikliği günümüzün en temek sağlık problemleri haline geldi. Bu yüzden her sebzeyi mevsiminde öneren Prof. Dr. Canan Karatay, B9 vitamini folik asit kaynaklarını Karatay Sözü kitabında şöyle sıralıyor:
"Yeşil yapraklı sebzeler, ıspanak, kuru baklagiller, kuruyemişler, domates, peynir çeşitleri, karaciğer, paça çorbası, ekşi ekmek mayası."
Canan Karatay, işlemden geçmemiş doğal çiğ kuruyemişleri, bakliyatları ve kristal kaya tuzunu yeterli miktarda tüketmeyi öneriyor.
FOLİK ASİT EKSİKLİĞİNDE GÖRÜLEN BELİRTİLER
Halsizlik, yorgunluk
Soluk cilt
Nefes darlığı
Baş dönmesi
Dikkat dağınıklığı, unutkanlık
ISPANAĞIN 5 FAYDASI
Demir Deposu
Ispanak, kandaki hemoglobin üretimini destekleyen doğal bir demir kaynağıdır. Kansızlık riskini azaltır.
Bağışıklığı Güçlendirir
C vitamini, magnezyum ve antioksidan içeriğiyle vücudu enfeksiyonlara karşı korur.
Kemik Sağlığını Destekler
K vitamini yönünden zengin olan ıspanak, kemik yoğunluğunu artırır ve kırılma riskini azaltır.
Göz Sağlığını Korur
Lutein ve zeaksantin gibi bileşenler göz retinasını korur, yaşa bağlı görme kaybını yavaşlatır.
Sindirim Dostudur
Lif oranı yüksektir; bağırsakları çalıştırır, sindirimi kolaylaştırır.
KARACİĞERİN 5 FAYDASI
Toksinleri Temizler
Karaciğer, vücudun doğal filtre sistemidir. Zararlı maddeleri etkisiz hale getirir.
Yağ Metabolizmasını Düzenler
Yağların parçalanmasını ve enerjiye dönüştürülmesini sağlar.
Kan Şekerini Dengeler
Gerekli durumlarda glikoz depolarını kullanarak kan şekerini sabit tutar.
Protein Üretimi Sağlar
Kan pıhtılaşması ve bağışıklık için gerekli birçok proteini üretir.
Safra Üretimiyle Sindirimi Destekler
Safra, yağların sindirilmesine yardımcı olur; karaciğer bu sıvının temel üreticisidir.
EKŞİ EKMEK MAYASININ FAYDALARI
Doğal Probiyotik Kaynağıdır
Fermantasyon süreci sayesinde bağırsak florasını destekler, sindirimi kolaylaştırır.
Glisemik İndeksi Düşüktür
Kan şekerini yavaş yükseltir; diyabet riski taşıyan kişiler için daha dengelidir.
Besin Emilimini Artırır
Fermantasyon, minerallerin vücut tarafından daha kolay emilmesini sağlar.
Şişkinliği Azaltır
Diğer mayalara göre daha uzun fermantasyon süresi gaz ve şişkinlik riskini düşürür.
Uzun Süre Tazeliğini Korur
Ekşi maya, ekmeğin doğal şekilde daha uzun süre dayanmasını sağlar; katkı maddesine gerek kalmaz.