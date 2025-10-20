ANASAYFA
Canan Karatay ısrarla tavsiye etti! Folik asit deposu: Kan yapıyor, demiri zirveye çıkarıyor

Her meyveyi ve sebzeyi zamanında tüketmeyi tavsiye eden Canan Karatay, vücutta vitamin eksikliği varsa doktor kontrolünde tedavi edilmesi gerektiğini belirtiyor. Bunun dışında folik asit kaynağı olan B9 vitaminleri içeren sebzeleri ve besinleri öneren Karatay, ekşi ekmek mayası da öneriyor. İşte Karatay'dan kan yapıcı folik asit kaynakları…

Merve Kantarcı Çulha | 20 Ekim 2025 Pazartesi 15:43 | Son Güncelleme:
Canan Karatay ısrarla tavsiye etti! Folik asit deposu: Kan yapıyor, demiri zirveye çıkarıyor
Kansızlık ve demir eksikliği günümüzün en temek sağlık problemleri haline geldi. Bu yüzden her sebzeyi mevsiminde öneren Prof. Dr. Canan Karatay, B9 vitamini folik asit kaynaklarını Karatay Sözü kitabında şöyle sıralıyor:

"Yeşil yapraklı sebzeler, ıspanak, kuru baklagiller, kuruyemişler, domates, peynir çeşitleri, karaciğer, paça çorbası, ekşi ekmek mayası."

Canan Karatay, işlemden geçmemiş doğal çiğ kuruyemişleri, bakliyatları ve kristal kaya tuzunu yeterli miktarda tüketmeyi öneriyor.

FOLİK ASİT EKSİKLİĞİNDE GÖRÜLEN BELİRTİLER

Halsizlik, yorgunluk

Soluk cilt

Nefes darlığı

Baş dönmesi

Dikkat dağınıklığı, unutkanlık

ISPANAĞIN 5 FAYDASI

Demir Deposu

Ispanak, kandaki hemoglobin üretimini destekleyen doğal bir demir kaynağıdır. Kansızlık riskini azaltır.

Bağışıklığı Güçlendirir

C vitamini, magnezyum ve antioksidan içeriğiyle vücudu enfeksiyonlara karşı korur.

Kemik Sağlığını Destekler

K vitamini yönünden zengin olan ıspanak, kemik yoğunluğunu artırır ve kırılma riskini azaltır.

Göz Sağlığını Korur

Lutein ve zeaksantin gibi bileşenler göz retinasını korur, yaşa bağlı görme kaybını yavaşlatır.

Sindirim Dostudur

Lif oranı yüksektir; bağırsakları çalıştırır, sindirimi kolaylaştırır.

KARACİĞERİN 5 FAYDASI

Toksinleri Temizler

Karaciğer, vücudun doğal filtre sistemidir. Zararlı maddeleri etkisiz hale getirir.

Yağ Metabolizmasını Düzenler

Yağların parçalanmasını ve enerjiye dönüştürülmesini sağlar.

Kan Şekerini Dengeler

Gerekli durumlarda glikoz depolarını kullanarak kan şekerini sabit tutar.

Protein Üretimi Sağlar

Kan pıhtılaşması ve bağışıklık için gerekli birçok proteini üretir.

Safra Üretimiyle Sindirimi Destekler

Safra, yağların sindirilmesine yardımcı olur; karaciğer bu sıvının temel üreticisidir.

EKŞİ EKMEK MAYASININ FAYDALARI

Doğal Probiyotik Kaynağıdır

Fermantasyon süreci sayesinde bağırsak florasını destekler, sindirimi kolaylaştırır.

Glisemik İndeksi Düşüktür

Kan şekerini yavaş yükseltir; diyabet riski taşıyan kişiler için daha dengelidir.

Besin Emilimini Artırır

Fermantasyon, minerallerin vücut tarafından daha kolay emilmesini sağlar.

Şişkinliği Azaltır

Diğer mayalara göre daha uzun fermantasyon süresi gaz ve şişkinlik riskini düşürür.

Uzun Süre Tazeliğini Korur

Ekşi maya, ekmeğin doğal şekilde daha uzun süre dayanmasını sağlar; katkı maddesine gerek kalmaz.

İlaçsız, yoğurtlu formül: Vücuttaki iltihabı temizliyor, cildi yeniliyor
