Soğuk havada kaloriferleri açmadan evi ısıtmanın en kolay yolu

Havaların hızla soğumasıyla birlikte birçok kişi artan doğalgaz faturalarından kaçınmanın yollarını arıyor. Uzmanlara göre evi sıcak tutmak için tek çözüm kaloriferleri sonuna kadar açmak değil. Evde yapılacak basit düzenlemelerle hem ısı kaybını azaltmak hem de doğal yollardan sıcaklığı artırmak mümkün. Güneş ışığını doğru kullanmak, pencere aralıklarını yalıtmak ve kalın perdelerle ısıyı içeride tutmak, kışın en etkili tasarruf yöntemleri arasında yer alıyor.

1. GÜNEŞ IŞIĞINI DOĞRU KULLANIN

Gündüz saatlerinde perdeleri sonuna kadar açarak güneş ışığından maksimum fayda sağlayın. Akşam olunca ise kalın perdeleri kapatarak içerideki sıcak havayı hapsedin. Basit ama etkili bir yöntem!

2. KAPI VE PENCERE ARALIKLARINI YALITIN

En çok ısı kaybı pencere kenarları ve kapı altlarından olur. Basit sünger şeritler veya kapı altı rüzgârlıkları kullanarak sıcak havanın kaçmasını önleyebilirsiniz. Bu küçük detay, odanın sıcaklığını birkaç derece artırabilir.

3. KALIN PERDELER VE HALILARLA ISI YALITIMI

Kışın en önemli "gizli ısı kaynağı" aslında kumaşlardır. İnce perdeler yerine kalın dokulu kumaşlar tercih edin. Zeminlerde büyük halılar kullanmak da alt katlardan gelen soğuk havayı keser.

4. MUM VE IŞIK KAYNAKLARINI AKILLICA KULLANIN

Birkaç mum, küçük bir alanın sıcaklığını fark edilir derecede yükseltebilir. Ayrıca LED ampuller yerine akkor ampuller (ısı yaydığı için) küçük odalarda ortam sıcaklığını artırabilir.

5. FIRIN ISISINI DEĞERLENDİRİN

Yemek pişirdikten sonra fırın kapağını açık bırakarak ısının odaya yayılmasını sağlayın. Özellikle mutfaklarda bu yöntem doğal bir ısıtıcı etkisi yaratır.

6. MOBİLYA KONUMUNU GÖZDEN GEÇİRİN

Radyatörlerin önünü kapatan koltuklar veya dolaplar ısının yayılmasını engeller. Isı kaynaklarının önünü açık tutarak sıcak havanın odaya dağılmasını sağlayın.

7. YALITIM FOLYOSU VEYA RADYATÖR ARKASI PANEL KULLANIN

Kalorifer arkasına yerleştirilen ısı yansıtıcı folyolar, duvarın soğuğu emmesini önler. Böylece odadaki mevcut ısı korunur, enerji kaybı azalır.

