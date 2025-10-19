Bu bitki sadece dolunayda toplanıyor: Yüzyıllardır sırrı çözülemedi! Şans getiren bitki

Yüzyıllardır efsanelere konu olan ay çiçeği otu, yalnızca dolunay ışığı altında açan nadir bitkilerden biri. Anadolu'nun yüksek yaylalarında, özellikle de Toros Dağları ve Batı Karadeniz'in nemli bölgelerinde görülen bu bitki, geleneksel halk hekimliğinde şifa, bereket ve koruma sembolü olarak biliniyor.

Bitkinin özelliği ise oldukça ilginç. Gündüzleri tamamen toprağın altında saklanıyor, ancak dolunayın ışığı toprağa vurduğunda yapraklarını açıyor. Bu nedenle yöre halkı, bitkiyi yalnızca "ay dolduğunda" toplamaya cesaret ediyor.

YÜZYILLARDIR SÜREN GİZEM

Halk arasında "Ayın nefesi" ya da "gümüş yaprak" olarak da adlandırılan bu bitki, gece yayılan fosforlu parıltısıyla dikkat çekiyor. Bazı köylüler, bitkinin üzerine düşen ay ışığının, onun yapısındaki sıvıyı aktif hale getirdiğine inanıyor.

Bilim insanları, bu etkinin muhtemelen biyolüminesans benzeri doğal bir reaksiyon olabileceğini, ancak tam olarak hangi bileşenin buna neden olduğunu hâlâ çözemedi.

BİLİM DÜNYASI DA TAKİPTE

Ege Üniversitesi'nde yapılan bir saha araştırmasında, bu bitkinin özünden elde edilen uçucu yağların antioksidan ve mikrop karşıtı özellikler taşıdığı tespit edildi. Fakat bitki, laboratuvar ortamında yetiştirilmeye çalışıldığında yaprak vermiyor.

Yani "sadece dolunayda toplanabilir" söylencesi, bir halk efsanesinden çok, doğanın gizemli dengesinin bir sonucu olabilir.

HALK ARASINDA KULLANIMI

Yöre halkı, bu bitkinin kurutulmuş yapraklarını çay olarak tüketiyor veya evlerin girişine asarak kötü enerjiden koruduğuna inanıyor.

Bazı köylüler ise dolunay gecesi bu bitkiyi kaynatıp suyuyla yüzlerini yıkadıklarında "şansın arttığını" söylüyor.

