Limon kabuğunu çöpe atmayın! İşte 10 farklı kullanım alanı

Limon mutfakların vazgeçilmezi, ama çoğumuz sadece suyunu kullanıp kabuğunu çöpe atıyoruz.

Oysa uzmanlara göre limon kabuğu, içeriğindeki doğal yağlar, sitrik asit ve antiseptik bileşenlerle tam birçok amaçlı yardımcı.

Limon kabuğu, doğanın küçük ama mucizevi hediyelerinden biri. Hem ev ekonomisine katkı sağlar hem de kimyasallardan uzak, doğayla dost bir yaşam sunar.

İster temizlikte, ister güzellikte, ister yiyecek saklamada kullanın limon kabuğuyla hayatınızı kolaylaştırabilirsiniz. İşte limon kabuğunu çöpe atmamanız için 10 harika neden...

1. DOĞAL TEMİZLİK MADDESİ

Limon kabuğundaki sitrik asit, yüzeylerdeki kiri ve yağı çözer. Kabukları beyaz sirkeyle dolu bir kavanoza koyun, 3 gün bekletin. Bu karışım en doğal çok amaçlı temizlik spreyi olur.

2. BUZDOLABI KOKULARINI GİDERİR

Küçük bir kâseye birkaç limon kabuğu koyun, buzdolabınız birkaç saat içinde mis gibi kokacaktır. Kimyasal koku gidericilere gerek kalmaz.

3. CİLTTE DOĞAL AYDINLATICI ETKİ

Limon kabuğunun iç kısmı ciltteki mat görünümü azaltır. Siyah nokta veya leke görünümünü hafifletmek için yüzünüze nazikçe sürün, 5 dakika bekletip durulayın. Güneşe çıkmadan önce mutlaka durulayın.

4. BULAŞIK VE LAVABO PARLATICISI

Limon kabuğu, bulaşık süngerine sürüldüğünde hem kireç hem yağ lekelerini yok eder.

Lavaboda da aynı etkiyi gösterir: su lekelerini parlatır, kötü kokuyu giderir.

5. EVDE DOĞAL ODA KOKUSU

Kabuğu kaynayan suya atın, içine çubuk tarçın ve karanfil ekleyin.

Eviniz birkaç dakika içinde spa gibi kokar!

6. KESME TAHTASI VE MUTFAK ALETLERİNİ DEZENFEKTE EDER

Limon kabuğunun asidi bakterileri yok eder. Kesme tahtasına limon kabuğuyla ovma işlemi yapın, ardından durulayın.

7. TATLILARA DOĞAL AROMA KATAR

Rendelenmiş limon kabuğu, kek, kurabiye ve muhallebilere eşsiz bir koku verir. Doğal aromalardan çok daha sağlıklıdır.

8. BÖCEKLERİ UZAK TUTAR

Pencere kenarlarına veya tezgâha birkaç limon kabuğu bırakın. Limon kokusu sivrisinekleri ve karıncaları uzak tutar.

9. ÇAY VE İÇECEKLERDE TAZE AROMA

Sıcak veya soğuk çaya birkaç limon kabuğu ekleyin. Hem taze aroma verir hem bağışıklığı güçlendirir.

10. GİYSİ DOLAPLARINDA KOKU GİDERİCİ

Kuru limon kabuklarını bir tül keseye koyun, dolaba asın. Kıyafetleriniz doğal şekilde ferah kokar.