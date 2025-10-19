ANASAYFA
İcradan yarı fiyatına ev alırken bu detaya dikkat! Bu ayrıntı her şeyi değiştirebilir

Bankalar ve icra daireleri tarafından satışa çıkarılan daireler uygun fiyatlarıyla cazip görünüyor. Ancak uzmanlar uyarıyor: “Ucuza ev alma hayali, bilinçsiz adımlarla büyük zarara dönüşebilir.” İşte icradan ev almanın avantajları ve dezavantajları…

Mor Papatya | 19 Ekim 2025 Pazar 13:16
İcradan yarı fiyatına ev alırken bu detaya dikkat! Bu ayrıntı her şeyi değiştirebilir
Son dönemde artan faiz oranları ve konut fiyatları nedeniyle vatandaşların ilgisi icra yoluyla satışa çıkan dairelere yöneldi.

Devletin e-satış portalı üzerinden açık artırma usulüyle satılan bu evler, piyasa fiyatının yüzde 50'sine kadar düşen rakamlarla dikkat çekiyor.

Ancak işin perde arkasında, kiracının tahliyesinden geçmiş borçlara, eksik ekspertiz raporlarından kredi kullanım zorluklarına kadar birçok risk bulunuyor. Peki, icradan ev almak mantıklı mı, avantajları ve dezavantajları neler? Gelin birlikte bakalım...

AVANTAJLARI

Ucuza mülk edinme imkânı

Piyasa değerinden çok daha uygun fiyatlarla alınabilir.

Özellikle yatırımcılar için, uzun vadede yüksek getiri potansiyeli taşır.

Açık artırma sistemi şeffaftır

Tapu ve ihale bilgileri UYAP e-satış portalı üzerinden herkes tarafından görülebilir.

Devlet denetiminde yapıldığı için sahtecilik riski düşüktür.

Peşin alımda pazarlık gücü

Bazı durumlarda ilk ihalede alıcı çıkmazsa, ikinci ihalede fiyat %20 düşer. Bu da ciddi indirim anlamına gelir.

DEZAVANTAJLARI VE RİSKLER

1. Evde yaşayan kiracı ya da eski mal sahibi olabilir

Satış gerçekleşse bile, tahliye süreci uzun sürebilir.

Evi boşaltmak için mahkeme veya icra yoluyla tahliye işlemi gerekebilir. Bu da zaman ve ek masraf demektir.

2. Eksper raporu her zaman güncel olmayabilir

Dosyadaki ekspertiz raporu bazen yıllar öncesine ait olabilir.

Dairenin mevcut durumu (hasar, tadilat ihtiyacı, oturulabilirlik) farklı çıkabilir.

Evi gezemediğiniz için "görmeden alım" riski vardır.

3. Borç ve aidat yükleri çıkabilir

Eski mal sahibine ait site aidat borcu, çevre vergisi, doğalgaz, elektrik borçları olabilir.

Yasal olarak bazı borçlar yeni alıcıya geçebilir (örneğin apartman aidatları).

4. Peşinat ve teminat yükümlülüğü

İhaleye katılmak için yaklaşık %20 teminat yatırmak gerekir.

Kazanırsanız, bedelin tamamını kısa sürede ödemeniz beklenir (genelde 10 gün).

Krediyle alım her zaman kolay değildir; bazı bankalar "icra ihaleli taşınmaz"a kredi vermekte çekimser davranır.

5. KDV ve tapu masrafları olabilir

Her satışta olmasa da bazı dosyalarda KDV yükümlülüğü bulunabilir.

Tapu harcı da alıcıya ait olur (%2 oranında).

ALIRKEN ŞUNLARA DİKKAT!

E-satış portalındaki tüm belgeler (ekspertiz, tapu bilgisi, fotoğraflar) dikkatle incelenmeli.

Mümkünse bölgedeki emlakçıdan veya kat maliklerinden ev hakkında bilgi alınmalı.

Avukat veya icra hukuku uzmanı ile birlikte süreci yürütmek, ileride doğacak hukuki problemleri önler.

"Ucuza alayım" düşüncesiyle değil, "uzun vadeli kârlı mı?" sorusuyla hareket edilmeli.

