Eldeki sarımsak kokusu nasıl geçer? Her evde var: Ellerinizi ovalayın, kokudan eser kalmıyor

Yemeklere lezzet katan sarımsak, mutfağın vazgeçilmezlerinden biridir. Ancak sarımsağın keskin kokusu, ellerden kolay kolay çıkmaz. Bunun nedeni sarımsağın içeriğinde bulunan sülfür bileşikleridir. Bu maddeler, ciltle temas ettiğinde gözeneklere nüfuz eder ve suyla yıkansa bile uzun süre kalır.

ELDEKİ SARIMSAK KOKUSU NASIL GEÇER?

Eldeki sarımsak kokusu nasıl geçer? Pek çok kişi sarımsak kokusunu gidermek için sabun, limon ya da kolonya kullanır ama çoğu zaman sonuç değişmez. Çünkü bu yöntemler sadece yüzeydeki kokuyu giderir, deriye sinen sülfürü etkisiz hale getiremez. Asıl önemli olan, bu bileşikleri nötrleştirecek doğal bir yöntem uygulamaktır.

SARIMSAK İÇİN HER EVDE BULUNAN GİZLİ ÇÖZÜM

Sarımsak kokusunu yok etmenin sırrı aslında mutfağımızda gizli. Pahalı ürünlere ya da özel temizleyicilere gerek yok. Her evde bulunan basit bir mutfak eşyası, sarımsak kokusunu birkaç saniye içinde ortadan kaldırabiliyor. Üstelik bu yöntem hem kimyasal içermiyor hem de cilde zarar vermiyor.

ELLERİNİZİ KAŞIKLA OVALAYIN, SARIMSAK KOKUSUNDAN ESER KALMIYOR

Islak ellerinizi bu basit mutfak eşyasıyla 20–30 saniye kadar ovaladığınızda, sarımsağın bıraktığı sülfür bileşikleri etkisiz hale geliyor. Ardından ellerinizi sadece suyla durulamanız yeterli. Sarımsak kokusu tamamen kayboluyor ve ellerinizde ferah bir temizlik hissi kalıyor.

SARIMSAK KOKUSUNA ALTERNATİF DOĞAL ÇÖZÜMLER

Eğer bu yöntemi denemek istemiyorsanız limon suyu, kahve telvesi veya karbonat da etkili alternatifler arasında yer alıyor. Limon suyu kokuyu parçalayarak giderirken, kahve telvesi hem kokuyu emer hem de cilde peeling etkisi yapar. Karbonat ise cildi kurutmadan kokuyu nötrleştirir.