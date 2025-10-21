ANASAYFA
Ne alakası var demeyin! Saç düzleştirmek o kanser türünü tetikliyor

Saçlarını sık sık düzleştirenler dikkat! Güzellik uğruna yapılan bazı rutinler, farkında olmadan sağlığınızı tehdit ediyor. Son araştırmalar, saç düzleştirme ürünlerinde bulunan bazı kimyasalların kanser riskiyle bağlantılı olabileceğini ortaya koydu. Saç düzleştirmek uzun vadede, kanser riskini artıran bir faktör haline gelebiliyor. Peki, saç düzleştirmek hangi kanser türünü tetikliyor? İşte detaylar…

ELİF ÇARMAN | 21 Ekim 2025 Salı 12:58 | Son Güncelleme:
Ne alakası var demeyin! Saç düzleştirmek o kanser türünü tetikliyor
Güzellik uğruna yapılan bazı rutinler, farkında olmadan sağlığımızı tehdit edebiliyor. Bilim insanlarının son dönemde yaptığı araştırmalar, saç düzleştirme ürünlerinde bulunan bazı kimyasalların, kadınlarda rahim kanseri riskini artırabileceğini ortaya koydu.

NE ALAKASI VAR DEMEYİN!

"Ne alakası var?" demeyin; sık sık saç düzleştiren kadınların, hiç kullanmayanlara göre rahim kanserine yakalanma ihtimalinin daha yüksek olduğu belirtildi.

SAÇ DÜZLEŞTİRMEK RAHİM KANSERİNİ TETİKLİYOR

ABD'de yapılan geniş kapsamlı bir çalışmada, 10 yılı aşkın süre boyunca kadınların saç bakım alışkanlıkları incelendi. Sonuçlara göre, saç düzleştirici kimyasallar içeren ürünleri düzenli olarak kullanan kadınlarda rahim kanseri görülme oranı dikkat çekici şekilde arttı. Araştırmacılar, bu ürünlerdeki formaldehit, paraben, bisfenol A (BPA) ve metallerin hormon dengesini bozarak kanser hücrelerinin gelişimine zemin hazırlayabileceğini belirtti.

SAÇ DÜZLEŞTİRİCİLER NEDEN KANSER RİSKİ OLUŞTURUYOR?

Uzmanlara göre, düzleştirici ürünlerin yüksek ısı ile birlikte kullanılması, kimyasalların saç derisinden kana karışmasını kolaylaştırıyor. Bu durum, özellikle rahim ve üreme sistemi üzerinde uzun vadeli olumsuz etkiler yaratabiliyor. Kimyasal içerikli ürünlerin sık ve uzun süreli kullanımı, kanser riski dışında hormonal bozukluklar, saç dökülmesi ve cilt tahrişine de yol açabiliyor.

RAHİM KANSERİ NEDİR, KİMLER RİSK ALTINDA?

Rahim kanseri, rahim iç tabakasında (endometrium) anormal hücrelerin kontrolsüz şekilde çoğalmasıyla ortaya çıkar. Genetik faktörler, obezite, hormonal dengesizlikler ve çevresel etkenler bu hastalığın bilinen risk faktörleri arasındadır.

SAÇ DÜZLEŞTİRMEK KANSER RİSKİNİ ARTIRIYOR MU?

Yeni bulgular ise, bu listeye artık saç düzleştirme alışkanlığını da ekliyor. Uzmanlar, özellikle sık aralıklarla düzleştirici kullanan kadınların düzenli jinekolojik kontrolleri ihmal etmemesi gerektiğini vurguluyor.

UZMANLAR UYARIYOR: GÜZELLİK UĞRUNA SAĞLIĞINIZI RİSKE ATMAYIN

Yapılan bilimsel çalışmalar saç düzleştirmenin rahim kanseri riskini artırabileceğini açıkça ortaya koyuyor. Dermatoloji ve onkoloji uzmanları, saç düzleştirmek isteyen kadınlara içerik konusunda dikkatli olmalarını öneriyor. Kadın sağlığı açısından bu tür kozmetik ürünlerin dikkatli ve bilinçli kullanılması büyük önem taşıyor. Mümkünse doğal veya ısı gerektirmeyen yöntemler tercih edilmeli, ürün etiketleri mutlaka okunmalı.

