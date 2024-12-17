Zeka açan kahvaltılık! Canan Karatay'ın fırında domatesli yumurta tarifi

Kahvaltıda domates herkesin tükettiği çeşitlerin başında geliyor. Canan Karatay'ın zeka için her gün tüketin dediği yumurtayı domatesle bir araya getirmeye ne dersiniz? Canan Karatay'ın zeka açan kahvaltılık tarifini derledik. İçinde Canan Karatay'ın öve öve bitiremediği kaya tuzu da bulunuyor. İşte sabahları zeka açan fırında domatesli yumurta tarifi...

CANAN KARATAY'DAN FIRINDA DOMATESLİ YUMURTA TARİFİ

Canan Karatay'ın birçok kahvaltılık tarifinde yumurta bulunuyor. Çünkü Karatay, zeka ve beyin gelişimi için yumurtanın çok önemli olduğunu her programda dile getiriyor.

MALZEMELER

4 adet domates

4 adet yumurta

2 adet sivribiber

4 çay kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı eski kaşar

Kristal kaya tuzu, karabiber, pul biber

KAHVALTILIK NEFİS TARİF

Domates ve biberleri yıkayın. Domateslerin üst kısımlarını kesin. Kaşık yardımıyla içlerini oyun.

Biberleri temizleyin ve küçük küp şeklinde doğrayın. Domates içlerini de küçük küçük doğrayın, biberle karıştırın. Bu karışımdan bir iki yemek kaşığı kadar domateslerin içlerine paylaştırın. ( Domateslerin yarısını geçmeyecek kadar)

Üzerlerine birer çay kaşığı tereyağı koyup, yumurtaları kırın.

Tuz, karabiber ve pul biberi serpin. Her bir domatesin üzerine 1 tatlı kaşığı rendelenmiş eski kaşarı koyun.

Önceden 150 derecede ısıttığınız fırında, kaşar eriyip yumurtalar kayısı kıvamında kalacak şekilde pişirin ve servis edin.