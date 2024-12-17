ANASAYFA
SON DAKİKA
YAZARLAR
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
MAGAZİN
SİYASET
EKONOMİ
YAŞAM
DÜNYA
KÜLTÜR SANAT
EĞİTİM
TELEVİZYON
CUMARTESİ
SİNEMA
KİTAP
TREND
TARİH
SAĞLIK
MODA

Zeka açan kahvaltılık! Canan Karatay'ın fırında domatesli yumurta tarifi

Canan Karatay beyin gelişimi için en önemli kahvaltılık ürünün yumurta olduğunu söylüyor. Peki, yumurtanın domatesli çeşidini hiç denediniz mi? Farklı kahvaltılık arayanlara Canan Karatay'ın fırında domatesli kahvaltılık tarifini hazırladık. Yumurtadaki kolin beyin hücrelerinin sağlıklı çalışmasını sağlıyor. İşte zeka açan nefis yumurtalı kahvaltılık tarifin detayları…

17 Aralık 2024 Salı 10:02 | Son Güncelleme:
Zeka açan kahvaltılık! Canan Karatay'ın fırında domatesli yumurta tarifi
ABONE OL

Kahvaltıda domates herkesin tükettiği çeşitlerin başında geliyor. Canan Karatay'ın zeka için her gün tüketin dediği yumurtayı domatesle bir araya getirmeye ne dersiniz? Canan Karatay'ın zeka açan kahvaltılık tarifini derledik. İçinde Canan Karatay'ın öve öve bitiremediği kaya tuzu da bulunuyor. İşte sabahları zeka açan fırında domatesli yumurta tarifi...

CANAN KARATAY'DAN FIRINDA DOMATESLİ YUMURTA TARİFİ

Canan Karatay'ın birçok kahvaltılık tarifinde yumurta bulunuyor. Çünkü Karatay, zeka ve beyin gelişimi için yumurtanın çok önemli olduğunu her programda dile getiriyor.

MALZEMELER

4 adet domates

4 adet yumurta

2 adet sivribiber

4 çay kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı eski kaşar

Kristal kaya tuzu, karabiber, pul biber

KAHVALTILIK NEFİS TARİF

Domates ve biberleri yıkayın. Domateslerin üst kısımlarını kesin. Kaşık yardımıyla içlerini oyun.

Biberleri temizleyin ve küçük küp şeklinde doğrayın. Domates içlerini de küçük küçük doğrayın, biberle karıştırın. Bu karışımdan bir iki yemek kaşığı kadar domateslerin içlerine paylaştırın. ( Domateslerin yarısını geçmeyecek kadar)

Üzerlerine birer çay kaşığı tereyağı koyup, yumurtaları kırın.

Tuz, karabiber ve pul biberi serpin. Her bir domatesin üzerine 1 tatlı kaşığı rendelenmiş eski kaşarı koyun.

Önceden 150 derecede ısıttığınız fırında, kaşar eriyip yumurtalar kayısı kıvamında kalacak şekilde pişirin ve servis edin.

Etiketler:
- Popüler Haberler -
Limonların çürümesine engel oluyor! Haftalarca limonları taş gibi tutan yöntemler
Limonların çürümesine engel oluyor! Haftalarca limonları taş gibi tutan yöntemler
Her gün 1 şişe soda içersek ne olur? Bilim insanları uyarıyor! Aslında o kadar masum değilmiş
Her gün 1 şişe soda içersek ne olur? Bilim insanları uyarıyor! Aslında o kadar masum değilmiş
Sosyal medya kullananlar dikkat! Uzmanı uyardı! Beyin fonksiyonları tehlikede
Sosyal medya kullananlar dikkat! Uzmanı uyardı! Beyin fonksiyonları tehlikede
Evlilik için birbirine en çok uyan burçlar
Evlilik için birbirine en çok uyan burçlar
İlacı böyle içmeyin! Migren şiddetini artırıyor
İlacı böyle içmeyin! Migren şiddetini artırıyor
Çocukların zekası için kahvaltıda süt mü peynir mi daha faydalı?
Çocukların zekası için kahvaltıda süt mü peynir mi daha faydalı?
Mıhlama tarifi! En sevilen sıcak kahvaltılık
Mıhlama tarifi! En sevilen sıcak kahvaltılık
Bozuk saat gibi aynı yerde duran 5 burç! Zodyak'ın inatçıları
Bozuk saat gibi aynı yerde duran 5 burç! Zodyak'ın inatçıları
İlişkilerde eski aşkına dönen 3 burç! Son pişmanlık neye yarar
İlişkilerde eski aşkına dönen 3 burç! Son pişmanlık neye yarar
Burçlara göre yılbaşı hediyeleri! 2025'e özel öneriler
Burçlara göre yılbaşı hediyeleri! 2025'e özel öneriler
Resimdeki kuşu süper zekalar bile 5 saniyede fark etti! Zeka testi meydan okuyor
Resimdeki kuşu süper zekalar bile 5 saniyede fark etti! Zeka testi meydan okuyor