Zara diyetiyle meydan okudu! Yüzde 50 değişti! Sırrı tuz ve su dengesi
Zara hem sesiyle hem de sahnedeki yorumuyla en çok takip edilen şarkıcılardan biri. Zara'nın son dönemde aldığı kilolar çok konuşulurken bir anda fit görünümüyle herkesi şaşırttı. Bu yüzden birçok insan Zara'nın diyeti diye internette araştırma yapmaya başladı. İşte 49 yaşındaki ünlü şarkıcının zayıflık sırrı…
Zara verdiği kilolarla tüm dikkatleri üzerine çekti. 49 yaşındaki ünlü şarkıcı Zara, diyetle kilo verdiğini açıkladı.
ZARA'NIN DİYET SIRRI
Zara, yaptığı diyetle ilgili şunları söyledi:
"Benim uyguladığıma tıp diyeti diyebiliriz. Kas yerine yağların eksilmesi, faydalı yağları almak, vücudun su ve tuz dengesini doğru şekilde sağlamak ve böylelikle gençliğimizdeki enerjiyi yeniden kazanmak üzerine bir diyet."
YAĞLARI EKSİLTEN KİLO VERME ÖNERİLERİ
Zara'nın diyet sırrını açıklamasının ardından birçok kişi yağları eriterek zayıflamanın püf noktalarını araştırmaya başladı. İşte öneriler...
1. ARALIKLI ORUÇ
Ünlülerin en çok zayıflama türlerinden biri de aralıklı oruç. Aralıklı oruç, insülin seviyesini düşürerek yağ yakımını hızlandırır.
Yağ yerine kas kaybetmeden kilo vermek isteyenler için idealdir. Akşam geç saatlerde yeme alışkanlığı ortadan kalkar.
2. KARBONHİDRATLARI AZALTIN, PROTEİN VE LİF ARTIRIN
Basit karbonhidratlar (beyaz ekmek, tatlı, şekerli içecekler) vücutta yağa dönüşür. Bunun yerine;
Protein: kas korur, yağ yakımını destekler.
Lif: tokluk hissini artırır, kan şekerini dengeler.
Her öğüne yumurta, yoğurt, baklagil veya yeşillik ekleyin.
3. KISA SÜRELİ YOĞUN EGZERSİZ (HIIT) UYGULAYIN
HIIT (yüksek yoğunluklu aralıklı antrenman), egzersiz sonrasında bile vücudun yağ yakmaya devam etmesini sağlar ("afterburn" etkisi).
Haftada 3 gün 20 dakikalık HIIT yeterlidir.
Koşu, ip atlama, squat gibi egzersizler uygundur.
Uzun saatler spor yapmadan daha fazla yağ yakımı sağlar.