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Resmi gazetede yayımlandı! Market raflarında un kurdu içeren ürünler yerini alacak

İşlem görmüş toz halindeki un kurdu lavrası içeren kek, makarna, ekmek, reçel ve süt ürünleri 10 Şubat tarihinden itibaren AB piyasalarında satılabilecek. AB Komisyonu, un kurdu lavrasının gıda olarak piyasaya sürülmesine izin veren kararı, AB Resmi Gazetesi'nde yayımladı.

AA | 6 Şubat 2025 Perşembe 16:13 | Son Güncelleme:
Resmi gazetede yayımlandı! Market raflarında un kurdu içeren ürünler yerini alacak
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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, toz haline getirilmiş ve ultraviyole işlem görmüş toz halindeki un kurdu larvalarının gıda olarak piyasaya sunulmasını ve belirli ürünlerde kullanılmasını onayladı.

UN KURDU LAVRASI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

AB Komisyonunun hazırladığı, ultraviyole işleme tabi tutulmuş un kurdu (tenebrio molitor) larvalarının yeni bir gıda olarak piyasaya sürülmesine izin veren yönetmelik, AB Resmi Gazetesi'nde yayımlandı.

10 ŞUBAT TARİHİNDEN İTİBAREN RAFLARDA YERİNİ ALACAK

Böylece, ultraviole işlem görmüş un kurdu larvası tozu, AB'nin yeni gıdalar listesine eklendi ve bunun 10 Şubat'tan itibaren AB piyasasına satışına izin verildi.

Bu çerçevede, yeni bir firma yetki alana kadar Fransız Nutri Earth şirketi, 5 yıl boyunca un kurdunun kullanıldığı ekmek, kek, makarna, işlenmiş patates ürünleri, peynir ve süt ürünleri ile reçelleri piyasaya sürebilecek.

Bu ürünlerin etiketlerinde içeriğinde ultraviole işleme tabi tutulmuş un kurdu larvası olduğu ve alerjik reaksiyonlara neden olabileceği açık biçimde belirtilecek.

EKMEK, KEK, MAKARNA, PEYNİR SÜT ÜRÜNLERİ...

Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA), 2023 yılında, ultraviole işlem görmüş un kurdu larva tozunu, uygun koşullar ve kullanım seviyelerinde güvenilir bulmuş, ekmek, kek, makarna, işlenmiş patates ürünleri, peynir ve süt ürünleri ile reçellerde yer alabileceği görüşünü bildirmişti.

AB, daha önce çeşitli böceklerin gıdalarda kullanımını onaylamıştı. Bu çerçevede, dondurulmuş, kurutulmuş veya toz haline getirilmiş un kurdu larvası, çekirge ve cırcır böceğinin gıdalarda belli miktarda yer almasına izin verilmişti.

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