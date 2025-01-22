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Piyasadaki en güçlü iltihap giderici! Kalp ve kanser hastalıklarından koruyan baharat

Geleneksel tıpta ve doğal şifa yöntemlerinde baharatlar ilaç gibi kullanılıyor. Bu baharatlardan bazılarının suyu ise vücuttaki iltihabı söküp attığı gibi aynı zamanda kalp ve kanser gibi önemli hastalıklara da şifa sunuyor. İşte piyasadaki en güçlü iltihap giderici baharat ve faydaları…

AKSAM.COM.TR/MOR PAPATYA | 22 Ocak 2025 Çarşamba 12:40 | Son Güncelleme:
Piyasadaki en güçlü iltihap giderici! Kalp ve kanser hastalıklarından koruyan baharat
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Baharatlar arasında önemli bir değeri olan sumak, geleneksel tıptada şifalı ilaç gibi kullanılmış. Sumakla yapılan sumak suyu da güçlü bir iltihap giderici olarak biliniyor.

Kalp ve kanser gibi önemli hastalıklara da faydası olan sumak suyunun faydalarını derledik.

Sumak C vitamini, A vitamini ve bazı B vitaminleri açısından zengin bir baharat türü. Lifli olmasından dolayı sindirim için de çok faydalı olduğu belirtiliyor.

SUMAK SUYUNUN FAYDALARI

KALBE ŞİFA

Kalp sağlığına yararlı yağlar içerir. Sağlıklı sindirimi, bağırsak mikrobiyom sağlığını, kalp sağlığını, kan şekerinin düzenlenmesini ve dengeli enerji seviyelerini destekler.

VİTAMİN DEPOSU

C, A ve B vitaminlerinin kaynağıdır. C ve A vitaminleri vücuttaki iltihabı azaltmaya ve hem akut hem de kronik hastalıkları önlemeye yardımcı olan antioksidanlardır. C vitamini sağlıklı cilt için kolajen sentezlemede rol oynuyor ve A vitamini göz sağlığını destekliyor.

GÜÇLÜ ANTİOKSİDAN

Sumak, güçlü antioksidan özelliklere sahiptir. Bu özellikler sayesinde serbest radikallerin zararlarından kullanılabilir, bakım sistemi güçlendirilebilir ve yaşlanmayı geciktirebilir.

Antioksidan açıdan güçlü olması kansere, kalp hastalığına ve yaşlanma belirtilerine neden olabilen serbest radikalleri etkisiz hale getirme yeteneğine sahip olduğu anlamına gelir.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİR

İçeriğindeki C vitaminleri ve diğer mineraller, sistemin güçlenmesine katkı sağlar ve evde ikamete karşı korur.

KAN ŞEKERİNİ DÜZENLEYEBİLİR

Bazı çalışmalarda, sumak suyunun kan şekerinin düzenlenmesine yardımcı olabileceği görülmektedir.

SUMAK NASIL KULLANILIR?

Sumak, salatalarda, humusta, proteinli marine soslarında, soslarda, cacıkta, sulu yemeklerde, limon suyu veya limon kabuğu rendesi yerine (veya bunlara ek olarak) kullanılabilir.

Sumak et, balık veya tavuk pişirirken kullanabilir.

Sumak suyunu kaydetmek için bir bardak suya 1-2 tatlı kaşığı sumak eklenip 5-10 dakika demlenmesi yeterlidir. Daha sonra süzüp içebilirsiniz.

Günlük olarak tüketmeden önce herhangi bir sağlık probleminiz varsa bir uzmana sahip olmanız önemlidir.

DİKKAT!

Kronik hastalar, çocuklar ve hamileler mutlaka uzmanına danışmalıdır. Aşırı tüketimden kaçınılması ve dağıtılması için dikkat edilmelidir.

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