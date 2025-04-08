ANASAYFA
SON DAKİKA
YAZARLAR
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
MAGAZİN
SİYASET
EKONOMİ
YAŞAM
DÜNYA
KÜLTÜR SANAT
EĞİTİM
TELEVİZYON
CUMARTESİ
SİNEMA
KİTAP
TREND
TARİH
SAĞLIK
MODA

Porselen gibi cilt için 5 makyaj tüyosu! Güneş gibi parlatıyor

Porselen makyaja hayran olanlardan mısınız? Böyleyseniz pürüzsüz, ışıltılı ve kusursuz bir cilt için 5 makyaj tüyosu hazırladık. İşte cildi güneş gibi parlatan öneriler…

| 8 Nisan 2025 Salı 14:51 | Son Güncelleme:
Porselen gibi cilt için 5 makyaj tüyosu! Güneş gibi parlatıyor
ABONE OL

Porselen gibi bir cilt görünümü, pürüzsüz, ışıltılı ve kusursuz bir ten demek, adeta filtre kullanılmış gibi. Cam gibi cilt güzelliğini yakalaman aslında zor değil. İşte öneriler...

PORSELEN CİLT İÇİN 5 MAKYAJ TÜYOSU

1. Cilt Hazırlığı

Cilt temizliği yapın, ardından nemlendirici uygulayın. Cilt ne kadar nemli olursa, makyaj o kadar pürüzsüz oturur.

Işıltılı baz (primer) uygula: Cilde doğal bir aydınlık ve dolgunluk verir.

2. Cilt Tonu Eşitleme

İnce yapılı ama kapatıcı bir fondöten kullan. Fırça yerine nemli süngerle uygula, daha doğal ve pürüzsüz olur.

Gerekirse, sadece gerekli bölgelere kapatıcı uygula (göz altı, burun kenarı vs).

3. Porselen Etkisi İçin Pudra Oyunu

Transparan pudra ile sadece T bölgesi gibi yağlanan yerlere geç. Her yere sürme ki ışıltı kaybolmasın.

İpucu: Pudrayı fırçayla değil, puff (kadife sünger) ile bastırarak uygula "blur" etkisi yaratır.

4. Aydınlatıcı & Allık

Şampanya tonlarında, ıslak görünümlü aydınlatıcı elmacık kemiği üstüne, burun ucuna ve kaş altına. Porselen makyajda krem allık tercih et, ciltle bütünleşsin.

5. Makyaj Sabitleme

Hafif ışıltılı bir sabitleyici sprey ile bitir. Makyajın hem sabitlenir hem "glass skin" etkisi yaratır.

Etiketler:
- Popüler Haberler -
90'ların ayakkabı modası geri döndü! Çocukluğun tozlu kutuları açılıyor
90'ların ayakkabı modası geri döndü! Çocukluğun tozlu kutuları açılıyor
Karbonattan 100 kat etkili! Temizlik için servet harcamaya gerek yok
Karbonattan 100 kat etkili! Temizlik için servet harcamaya gerek yok
Sararan perdelerin çözümü: Şeker! Süt gibi bembeyaz yapıyor
Sararan perdelerin çözümü: Şeker! Süt gibi bembeyaz yapıyor
Finans uzmanlarına göre zengin yapan 5 mikro alışkanlık
Finans uzmanlarına göre zengin yapan 5 mikro alışkanlık
Türkiye'ye vize uygulamayan ülkeler! Şimdi gezme zamanı
Türkiye'ye vize uygulamayan ülkeler! Şimdi gezme zamanı
Kilosu bin TL, yok satıyor! Taleplere yetişemiyorlar, kalsiyum ve protein deposu
Kilosu bin TL, yok satıyor! Taleplere yetişemiyorlar, kalsiyum ve protein deposu
Herkes onlara özenebilir! Lisede en popüler 2 burç
Herkes onlara özenebilir! Lisede en popüler 2 burç
Tırnak yeme alışkanlığına basit çözüm
Tırnak yeme alışkanlığına basit çözüm
Fıstık yerine ıspanak, ceviz yerine ekmek kullanılıyor! Bezelyeli baklava nasıl anlaşılır?
Fıstık yerine ıspanak, ceviz yerine ekmek kullanılıyor! Bezelyeli baklava nasıl anlaşılır?
Yapay zeka bunu da yaptı: Tırnak yeme sorununa son
Yapay zeka bunu da yaptı: Tırnak yeme sorununa son
Suya 1 kaşık ekleyin: Göz altı morlukları gidiyor
Suya 1 kaşık ekleyin: Göz altı morlukları gidiyor