Porselen gibi cilt için 5 makyaj tüyosu! Güneş gibi parlatıyor

Porselen gibi bir cilt görünümü, pürüzsüz, ışıltılı ve kusursuz bir ten demek, adeta filtre kullanılmış gibi. Cam gibi cilt güzelliğini yakalaman aslında zor değil. İşte öneriler...

PORSELEN CİLT İÇİN 5 MAKYAJ TÜYOSU

1. Cilt Hazırlığı

Cilt temizliği yapın, ardından nemlendirici uygulayın. Cilt ne kadar nemli olursa, makyaj o kadar pürüzsüz oturur.

Işıltılı baz (primer) uygula: Cilde doğal bir aydınlık ve dolgunluk verir.

2. Cilt Tonu Eşitleme

İnce yapılı ama kapatıcı bir fondöten kullan. Fırça yerine nemli süngerle uygula, daha doğal ve pürüzsüz olur.

Gerekirse, sadece gerekli bölgelere kapatıcı uygula (göz altı, burun kenarı vs).

3. Porselen Etkisi İçin Pudra Oyunu

Transparan pudra ile sadece T bölgesi gibi yağlanan yerlere geç. Her yere sürme ki ışıltı kaybolmasın.

İpucu: Pudrayı fırçayla değil, puff (kadife sünger) ile bastırarak uygula "blur" etkisi yaratır.

4. Aydınlatıcı & Allık

Şampanya tonlarında, ıslak görünümlü aydınlatıcı elmacık kemiği üstüne, burun ucuna ve kaş altına. Porselen makyajda krem allık tercih et, ciltle bütünleşsin.

5. Makyaj Sabitleme

Hafif ışıltılı bir sabitleyici sprey ile bitir. Makyajın hem sabitlenir hem "glass skin" etkisi yaratır.