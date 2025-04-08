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Sararan perdelerin çözümü: Şeker! Süt gibi bembeyaz yapıyor

Evde uzun süre asılı kalan tül ve stor perdeler zamanla sararır, matlaşıp eski görünebilir. Birçok kişi sararan perdelerini bembeyaz yapma yöntemlerini araştırıyor. Perdelerinizi bir kaşık şeker ile süt gibi bembeyaz yapabileceğinizi biliyor muydunuz? Peki ama nasıl? İşte sararan perdelere şeker gibi çözüm…

ELİF ÇARMAN | 8 Nisan 2025 Salı 14:54 | Son Güncelleme:
Sararan perdelerin çözümü: Şeker! Süt gibi bembeyaz yapıyor
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Perdeler bir süre sonra sararabilir veya beyazlıklarını yitirerek matlaşabilir. Özellikle sigara dumanı, mutfak buharı veya güneş ışığı bu sararmaları hızlandırır. Birçok kişi sararan perdelerinin çözümünü araştırıyor. Sararan perdeleri süt gibi yapmak aslında çok kolay. Peki ama nasıl?

KARBONATLA YARIŞAN ŞEKER GİBİ YÖNTEM

Sararan perdeleri her evde bulunan toz şeker ile süt gibi beyazlatmak artık çok pratik. Toz şeker, sadece tatlılara lezzet katmakla kalmaz aynı zamanda doğal bir temizleyici görevi de görür. Şekerin kristal yapısı, lekeleri nazikçe söküp atarken, lifleri yıpratmadan perdeyi parlatır. Karbonat etkisiyle yarışan bu yöntem özellikle hassas tül perdeler için oldukça ideal bir çözüm sunar.

SARARAN PERDELERİN ÇÖZÜMÜ: ŞEKER

Her evde bulunan tek bir kaşık şekerle, sararan perdeleri bembeyaz yapmak mümkün. Toz şekerle perde beyazlatma yöntemi hem pratik hem de etkili bir yöntem olarak ev hanımlarının favorisi olmaya aday.

PERDELERİ SÜT GİBİ BEMBEYAZ YAPIYOR

Sararan perdeler için toz şeker kullanmak;

Sararmış tül ve stor perdelerdeki lekeleri çözer,

Kumaşın liflerini canlandırır,

Perdelerin daha parlak ve temiz görünmesini sağlar,

Kimyasal içermediği için çevre dostudur.

TOZ ŞEKERLE PERDE NASIL BEYAZLATILIR? ADIM ADIM UYGULAMA...

Malzemeler:

1 çay bardağı toz şeker,

1 su bardağı beyaz sirke,

1 yemek kaşığı karbonat (isteğe bağlı),

Ilık su,

Yumuşak sabun ya da doğal çamaşır deterjanı,

Uygulama:

Büyük bir leğene ya da küvete perdelerinizi sığacak kadar ılık su doldurun.

İçine 1 çay bardağı toz şekeri ve 1 su bardağı beyaz sirkeyi ekleyin.

Karışımı hafifçe karıştırın ki şeker tamamen erisin.

Perdeleri suya yatırın ve en az 3 saat bekletin. Daha yoğun sararmalarda gece boyunca bekletilebilir.

Bekleme süresi sonunda perdeleri nazikçe sıkarak çıkarın, gerekirse makinede kısa programda yıkayın.

Nemliyken tekrar yerine asarsanız ütü gerektirmez.

EKSTRA PÜF NOKTALAR

Perdeleriniz çok sararmışsa suya 1 yemek kaşığı karbonat da ekleyin. Şekerle birlikte etkisi ikiye katlanır.

Renkli perdelerde önce küçük bir alanda test yapın.

Dilerseniz suya birkaç damla lavanta yağı ekleyerek güzel bir koku da elde edebilirsiniz.

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