Kötü ağız kokusu bu sebepten oluyormuş! Sakız çiğnerken bir daha düşünün

Solunum yolu enfeksiyonları, diş ve dişeti rahatsızlıkları, mide problemleri, böbrek ve karaciğer yetmezliği gibi ciddi hastalıkların ağız kokusuna neden olabilir. Ağız kokusu hem kişisel hem de sosyal çevrenizde rahatsız edici bir durumdur. Peki ağız kokusunun sebepleri neler? İşte ağız kokusuna çözüm olabilecek doğal yöntemler ve ağız kokusunu gidermenin pratik yolları...

AĞIZ KOKUSUNUN SEBEPLERİ

SAKIZ ÇİĞNEMEDEN ÖNCE BİR KEZ DAHA DÜŞÜNÜN

Günlük sakız çiğnemek aslında sanıldığı kadar masum değil. Sakız çiğnemek, tükürük üretimine neden olur. Salgılanan asit diş çürümesi ve diş eti hastalıklarına sebebiyet verebilir. Özellikle sakız çiğneyecekseniz şekersiz olmasına özen göstermelisiniz. Çünkü ağzınızda yaşayan bakteriler şekeri sever ve onunla zararlı bir asit oluşturur.

ÇOK FAZLA BAHARAT VE AĞIR KOKULU YİYECEKLER TÜKETMEK

Sarımsak ve baharat gibi besinler tüketildiğinde gerek terimizde gerekse ağzımızda hoş bir koku kalmaz. Baharat tüketmek kan dolaşımımıza karıştığı için vücudumuzu tamamen terk edene kadar nefesimiz kokabilir. Bu sebeple özellikle bu yiyecekleri tükettikten sonra dişlerinizi fırçalamalısınız.

DİYETLER

Diyetler de ağız kokusuna sebebiyet verebilir. Özellikle karbonhidrat oranı düşük diyetler enerji üretemediği için protein kullanmaya başlar. Bu da çok fazla keton üretimine sebebiyet verir ve rahatsız edici bir kokuya sahip olabilen bir şeydir.

DÜZENLİ DİŞ BAKIMI YAPMAMAK

Ağız bakımı hayatımız için oldukça önemli bir yer tutuyor. Dişlerimizin arasına sıkışan küçük yiyecek parçacıklarını temizlemek sanıldığından daha mühim. Çünkü ağızda kalan yemek parçacıkları hoş olmayan bir kokuya neden olabilir. Ayrıca düzenli diş fırçalanmazsa diş etlerinde iltihaplanmaya neden olabilir.

AĞIZ KOKUSUNUN ÇÖZÜMLERİ

Sabah ve akşam olmak üzere dişlerinizi günde iki kere fırçalamalısınız. Ayrıca diş fırçanızı 2-3 ayda bir değiştirmeyi ve dilinizi de fırçalamayı unutmamalısınız.

DİL TEMİZLİĞİ

Dil yüzeyindeki bakteri ve yemek artıkları da ağızda kötü kokuya sebebiyet verebilir. Bu nedenle düzenli olarak dil temizliği yapmak ağız kokusunu engelleyebilir.

DİŞ İPİ KULLANIMI

Diş ipi kullanımını günlük hayatınıza uyarlamalı ve düzenli hale getirmelisiniz. Çünkü dişlerin arasında kalan yemek artıklarını diş ipi yardımıyla temizleyebilirsiniz.