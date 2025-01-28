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Eşinizin sizden sıkıldığını gösteren 10 işaret! İlişkileri bitirme noktasına getiriyor

İlişkiler daima ilk günkü heyecanıyla devam etmeyebilir. İyi bir evlilik anlayış, sabır ve iletişim gerektirir. Bu üçlüden biri eksik olursa çatışmalar ve sıkılmalar başlayabilir. Peki, eşinizin sizden sıkıldığını nasıl anlarsınız? İşte size 10 işaret…

AKSAM.COM.TR/MOR PAPATYA | 28 Ocak 2025 Salı 12:16 | Son Güncelleme:
Eşinizin sizden sıkıldığını gösteren 10 işaret! İlişkileri bitirme noktasına getiriyor
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Birçok insan eşinden sıkıldığını söyler. Hatta bu durum bazıları için boşanma sebebidir. Oysa ilişkide eşinizin sizden sıkıldığını gösteren belirtiler vardır. Bu belirtilere dikkat ederseniz evliliği kurtarabilirsiniz.

EVLİLİKTE EŞLERİN SIKILDIĞINI GÖSTEREN 10 BELİRTİ

Bazen, bir partner sıkıldığını veya hayal kırıklıklarını bunaltıcı hissettiren bir şekilde ifade edebilir. Bu durum eşler arasında sızlanmalara sebep olabilir. Sıkılmak tanımı olumsuz algılansa da aslında ilişkiye, evliliğe çeki düzen vermeyi sağlar. İşte evlilikte sıkılganlığı gösteren 10 işaret...

1. Aynı sorunlar üzerine söylenmek

Eşiniz, küçük şeyleri dahi sürekli gündeme getiriyorsa, rutin işlerle ilgili sürekli söyleniyorsa ve bu da size sürekli eksikliklerinizi hatırlatıyormuş gibi hissettiriyorsa ortada bir sıkılmışlık söz konusu olabilir. Muhtemelen sesinin duyulmadığını hissettiğinden veya sorunun çözümsüz kaldığındandır.

2. Sürekli kontrol ihtiyacı

Sızlanan bir eşin işaretlerinden biri, sürekli olarak işlerin yapılıp yapılmadığını kontrol etmesi veya işlerin nasıl yapılacağına dair ayrıntılı talimatlar vermesidir. Etrafınızda dolanıp, sizin yapmanız gereken işler veya projeler hakkında güncellemeler istediğinde, sorumluluklarla başa çıkma yeteneğinize güvenmediğini düşünebilirsiniz.

3. Suçlayıcı imalar

İletişimde suçlayıcı imalar çok tehlikeli olabilir. "Sana bunu daha önce söylemiştim." gibi ifadelerin sayısı arttıysa kırmızı alarm.

4. Kusurlara Odaklanma

Başardıklarınızı fark etmek yerine yapmadıklarınızı vurgulamaya başladıysa bir şeylere çeki düzen vermek gerek. Belki de görevlerinizde veya davranışlarınızda gözden kaçan ayrıntıları gündeme getirmelisiniz.

5. Sık Hatırlatmalar

Görevler veya yükümlülükler hakkında düzenli hatırlatmalar, sürekli bir şikâyet kıvamını aldıysa sıkılmışlık belirtisi olabilir.

6. Hayal Kırıklığı

Sızlanma genellikle daha derin bir hayal kırıklığı veya bunalmışlık hissinden kaynaklanır. Onun hayal kırıklığı her zaman doğrudan sizinle ilgili olmayabilir, ancak sizinle nasıl iletişim kurduğunu etkiler.

7. Stres

Eşinizin sürekli sinirli veya asabi göründüğünü fark ederseniz, bu onun stres altında olduğunun bir işareti olabilir; bu da sürekli şikayetler veya tekrarlayan istekler şeklinde kendini gösterir.

8. Özensizlik

Evlilik danışmanlarına göre, şikâyet etme genellikle karşılanmamış ihtiyaçlardan veya çözülmemiş sorunlardan kaynaklanır. Bu nedenle, eşinizin davranışını yapıcı bir şekil alması için ilişkiye ilk günlerdeki kadar özen gösterilmeli.

9. Umursamazlık

Herkes aşkını ilk günkü gibi devam ettirmek ister ama kimse ilk aylarda gösterdiği özeni göstermez. Özel günlere karşı umursamazlık, güzel sözlere karşı hassasiyetler unutulur. Bu da ilişkinin dinamiğini etkiler.

10. Beklentilerin azalması

Bir ilişkiden sıkılan bir eş artık eşine karşı beklentilerini düşürür. Bu da o ilişkideki heyecanı öldürebilir, söndürebilir. Roller ve sorumluluklar değerini yitirirse çatışmalara sebep olur.

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