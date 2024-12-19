Ağda, cımbız derdine son! 1 haftada etkisini gösteriyor

Dudak üstünde oluşan tüyler, kadınlar tarafından can sıkıcı bir durum haline gelir. Cilde zarar vermeden bu tüylerden kurtulmak ise biraz zor olabiliyor. Bıyık almak için genellikle ağda, cımbız veya ip yöntemlerine başvurabiliriz. Sıklıkla tercih edilen bu gibi yöntemler ciltte tahrişe, kararmaya, batığa veyahut sivilceye neden olabilir.

TÜY AZALTICI YÖNTEMLER

Dudak üstü tüylerden kurtulmak için kullanılan ağdalar zaman içerisinde sarkma, kırışıklığa neden olabilir. Özellikle bölgenin hassas olmasından dolayı ağda kolayca tahriş edebilir. Dudak üstü tüylerin azalmasını beklerken kullanılan yöntemler sayesinde arttığını gözlemleyebilirsiniz. Ancak bazı hayat kurtaran yöntemler sayesinde tüy oluşumunu ve kararmayı azaltabilirsiniz.

DOĞAL AĞDA

Çoğu zaman tercih edilen şekerli ağda tüyler besler mi beslemez mi? İnsanlar bu yöntemi merak ederek araştırıyor. Uzmanların açıklamalarına göre tüylerin çekildiği yön kullanılan malzemeden daha önemli.

Nasıl kullanılır?

Ağda kullanmak tüyleri alırken oluşan acıyı azaltmada etkili bir yöntem. Öte yandan ağda, tüylerin azalmasında da büyük rol oynuyor. Macun şeklinde olan ağdayı, tüylerin olduğu bölgeye sürüldükten sonra tersi yönde çekilmesi gerekiyor. İstenmeyen tüylerden kurtulmanın en etkili yöntemi ağda diyebiliriz.

MERCİMEK VE BAL KARIŞIMI

Sizlere çok şaşıracağınız bir tarif ile geldik. İstenmeyen tüylerinizin hızlı çıkmasını engellemeyi ve zamanla azalmasını sağlamak için mercimek ve bal kullanıldığını biliyor muydunuz? Mercimek kullanmak ciltte oluşan ölü deriyi temizleme işlevi görür.

Nasıl kullanılır?

Bir avuç mercimeği öğüttükten sonra macun haline getirip içerisine bal ekleyin. Elde edilen karışımı bıyık bölgesine sürüp bekletebilirsiniz. Kuruduktan sonra temizleyin. Mercimek ve bal karışımını haftada bir kez uygulayarak istenmeyen tüyleri azaltmanız mümkün.

NANE ÇAYI

Uzman isimlerin bir numaraları tavsiyelerinden biri ise nane çayı. İstenmeyen tüyler üzerinde oldukça etkili olan nane çayı, vücutta üretilen androjen hormonunu azaltıyor. Böylece yüz bölgesinde istenmeyen tüylerden büyük ölçüde kurtulabiliyorsunuz.

Nasıl kullanılır?

Nane çayı hazırlamak için öncelikle bir tatlı kaşığı kuru naneye kaynar suya ekleyip bekleyin. 10 dakika demlenmesini bekledikten sonra süzebilirsiniz. Daha sonra içerisine bir çay kaşığı bal ekyerek istediğiniz bölgenize sürerek kullanabilirsiniz.