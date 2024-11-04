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Kabak tatlısının püf noktası kireç! Tuhaf demeyin lezzeti 2'ye katlıyor

Kabak tatlısı kışın en sevilen ve çok yapılan tatlılarından biri. Özellikle Hatay kabak tatlısını tadan vazgeçemiyor. Bu lezzetin sırrı ise kireç. Bir gece önceden kirece yatırılan kabaklar, yıkandıktan sonra pişiriliyor. İşte nefis kabak tatlısının püf noktaları…

4 Kasım 2024 Pazartesi 14:50 | Son Güncelleme:
Kabak tatlısının püf noktası kireç! Tuhaf demeyin lezzeti 2'ye katlıyor
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Kabak tatlısı tarifi merak ediliyor. Hem görüntüsüyle hem de lezzetiyle insanı kendine bağlayan kabak tatlısı kışın vazgeçilmez tatlı çeşidi.

Hatay'da çok meşhur olan kabak tatlısının yapımı diğerlerinden farklı. Kabağın kabuğunun soyulduktan sonra, ince dilimler şeklinde kesilip, bir gece sönmemiş kireç kaymağının olduğu suda bekletilip, yıkandıktan sonra pişirilerek tatlandırılmasıyla elde edilen kabak tatlısı, yerli ve yabancı turistler tarafından yoğun talep görüyor.

KABAK TATLISININ PÜF NOKTASI

Kabak tatlısının lezzeti biraz da kabağın seçimine bağlıdır.

Bazı kabak ustaları kabak tatlısı yapmak için kireç suyuna yatırıyor. Bir gece kireç suyunda kalıyor.

Daha sonra temiz su ile yıkanıyor ve haşlanıyor. Sonrasında şeker ile pişiriliyor.

Kabak tatlısının kısık ateşte pişirilmesi gerekiyor.

Bal kabağı ile yapılan kabak tatlısı daha yumuşak olur.

KABAK TATLISI SERVİS ÖNERİSİ

Kabak tatlısı yalnız başına tüketildiği gibi üzerine fındık, ceviz veya tahin eklenerek tüketilebilir.

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