ANASAYFA
SON DAKİKA
YAZARLAR
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
MAGAZİN
SİYASET
EKONOMİ
YAŞAM
DÜNYA
KÜLTÜR SANAT
EĞİTİM
TELEVİZYON
CUMARTESİ
SİNEMA
KİTAP
TREND
TARİH
SAĞLIK
MODA

Antibiyotikle ilgili meğer yanılmışız! Grip için boşuna kullanmayın

Grip ve soğuk algınlığı baş gösterince antibiyotik kullananlardan mısınız? Doç. Dr. Muhammed Ekmekyapar, "Grip vakaları viral hastalıklar olduğu için antibiyotik kullanmanın bir faydası yoktur." dedi. Peki, antibiyotiğin zararı ne?

31 Ekim 2024 Perşembe 15:01 | Son Güncelleme:
Antibiyotikle ilgili meğer yanılmışız! Grip için boşuna kullanmayın
ABONE OL

Grip ve soğuk algınlığı hastalıklarına karşı antibiyotik kullanımı çok yaygın. Doç. Dr. Muhammed Ekmekyapar, "Grip vakaları viral hastalıklar olduğu için antibiyotik kullanmanın bir faydası yoktur. Antibiyotikler bakteriler üzerine etkili olan bir ilaç grubudur." dedi.

GRİPTEN KORUYAN YÖNTEMLER

Ateş öksürük, eklem ve vücut ağrıları, yaygın halsizlikle devam eden viral bir hastalık için korunma yöntemlerini anlatan Doç. Dr. Muhammed Ekmekyapar, şu şekilde devam etti:

"Gripten korunmak için kişisel hijyenimiz dikkat etmemiz gerekiyor. Bu kapsamda mümkün olduğu kadar kalabalık ortamlardan uzak durmalıyız. Ellerimizi sık sık bol sabunlu su ile yıkamalıyız. Hastanede çalışıyorsak ve sağlık personeliysek mümkün olduğu kadar ellerimizi dezenfektan ile temizlemeliyiz. Tedavi olarak bol istirahat ve sıvı alarak hastalığımızın geçmesini beklememiz gerekmektedir. Fakat ileri yaş hastalarımızda grip daha tehlikeli seyretmektedir. Astım, KOAH, diyabet hastalarında biraz daha ağır seyretmektedir. Bu hastalarımızda bazen destek tedaviye ihtiyaç duymaktayız."

ANTİBİYOTİĞE YÜKLENMEYİN

Ekmekyapar, şu şekilde konuştu:

"Grip vakaları viral hastalıklar olduğu için antibiyotik kullanmanın bir faydası yoktur. Antibiyotikler bakteriler üzerine etkili olan bir ilaç grubudur. Viral hastalıklarda bakteriyel hastalıklara etki eden antibiyotiklerin bir etkisi yoktur. Onun için hekimler olarak grip vakalarına antibiyotik yazmıyoruz. Grip vakalarına antibiyotik yazıldığı zaman veya hastalarımız ihtiyacı olmadığı halde kullandığı zaman gereksiz yere kullanmış oluyor. Bakteriler bunlara karşı direnç geliştirmiş oluyor. Daha sonrasında antibiyotik kullandıklarında bakteriler direnç geliştirdikleri için bu sefer antibiyotikleri değiştirmek zorunda kalmaktayız."
Etiketler:
- Popüler Haberler -
Madımak çorbası tarifi! MasterChef'te çorba menüsü: Ezogelin, beyran, bamya...
Madımak çorbası tarifi! MasterChef'te çorba menüsü: Ezogelin, beyran, bamya...
1 damlası bile morlukları beyazlatıyor! Gözaltı morluklarına acısız tedavi
1 damlası bile morlukları beyazlatıyor! Gözaltı morluklarına acısız tedavi
Zayıf gösteren 3 stil! Çizgilere, pantolona ve kumaşa dikkat!
Zayıf gösteren 3 stil! Çizgilere, pantolona ve kumaşa dikkat!
Kas gevşeticiye gerek kalmıyor! Krampları bitiren vitaminler
Kas gevşeticiye gerek kalmıyor! Krampları bitiren vitaminler
Sakın çöpe atmayın! Kolesterolün ilacı, kabızlığın dermanı
Sakın çöpe atmayın! Kolesterolün ilacı, kabızlığın dermanı
3 adımda sade kek tarifi! Puf puf kabaran kekin püf noktası malzemeler
3 adımda sade kek tarifi! Puf puf kabaran kekin püf noktası malzemeler
Terazi gibi besinler kolesterolü dengeliyor! Haftada 2 gün tüketen yaşadı
Terazi gibi besinler kolesterolü dengeliyor! Haftada 2 gün tüketen yaşadı
Görsel zeka testi! Optik illüzyon zekayı zorluyor! Binlerce tavşan arasındaki havuç nerede?
Görsel zeka testi! Optik illüzyon zekayı zorluyor! Binlerce tavşan arasındaki havuç nerede?
Normal doğumun anneye ve bebeğe faydaları
Normal doğumun anneye ve bebeğe faydaları
Pirinç salatası tarifi! Hem doyurucu hem lezzetli
Pirinç salatası tarifi! Hem doyurucu hem lezzetli
Kişilik testi: Resimde ilk ahtapot mu at mı gördün? Bencil misin ortaya çıkıyor
Kişilik testi: Resimde ilk ahtapot mu at mı gördün? Bencil misin ortaya çıkıyor