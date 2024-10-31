Antibiyotikle ilgili meğer yanılmışız! Grip için boşuna kullanmayın

Grip ve soğuk algınlığı hastalıklarına karşı antibiyotik kullanımı çok yaygın. Doç. Dr. Muhammed Ekmekyapar, "Grip vakaları viral hastalıklar olduğu için antibiyotik kullanmanın bir faydası yoktur. Antibiyotikler bakteriler üzerine etkili olan bir ilaç grubudur." dedi.

GRİPTEN KORUYAN YÖNTEMLER

Ateş öksürük, eklem ve vücut ağrıları, yaygın halsizlikle devam eden viral bir hastalık için korunma yöntemlerini anlatan Doç. Dr. Muhammed Ekmekyapar, şu şekilde devam etti:

"Gripten korunmak için kişisel hijyenimiz dikkat etmemiz gerekiyor. Bu kapsamda mümkün olduğu kadar kalabalık ortamlardan uzak durmalıyız. Ellerimizi sık sık bol sabunlu su ile yıkamalıyız. Hastanede çalışıyorsak ve sağlık personeliysek mümkün olduğu kadar ellerimizi dezenfektan ile temizlemeliyiz. Tedavi olarak bol istirahat ve sıvı alarak hastalığımızın geçmesini beklememiz gerekmektedir. Fakat ileri yaş hastalarımızda grip daha tehlikeli seyretmektedir. Astım, KOAH, diyabet hastalarında biraz daha ağır seyretmektedir. Bu hastalarımızda bazen destek tedaviye ihtiyaç duymaktayız."

ANTİBİYOTİĞE YÜKLENMEYİN

Ekmekyapar, şu şekilde konuştu:

"Grip vakaları viral hastalıklar olduğu için antibiyotik kullanmanın bir faydası yoktur. Antibiyotikler bakteriler üzerine etkili olan bir ilaç grubudur. Viral hastalıklarda bakteriyel hastalıklara etki eden antibiyotiklerin bir etkisi yoktur. Onun için hekimler olarak grip vakalarına antibiyotik yazmıyoruz. Grip vakalarına antibiyotik yazıldığı zaman veya hastalarımız ihtiyacı olmadığı halde kullandığı zaman gereksiz yere kullanmış oluyor. Bakteriler bunlara karşı direnç geliştirmiş oluyor. Daha sonrasında antibiyotik kullandıklarında bakteriler direnç geliştirdikleri için bu sefer antibiyotikleri değiştirmek zorunda kalmaktayız."