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Avokadolar arasındaki mandalina nerede? Sadece IQ'su yüksek olanlar 3 saniyede buluyor

Görsel ayrıntılara dayalı IQ testleri, gözlem gücü ve dikkati arttırırken aynı zamanda analitik ve problem çözme yeteneğini de artırıyor. Sizce bu testte avokadolar arasındaki mandalina nerede? Mandalinayı sadece IQ yüksek olanlar 3 saniyede buluyor. Zekasına, beynine meydan okuyanları böyle alalım…

1 Kasım 2024 Cuma 17:07 | Son Güncelleme:
Avokadolar arasındaki mandalina nerede? Sadece IQ'su yüksek olanlar 3 saniyede buluyor
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Karmaşık desenlerin, çizgilerin, hareketlerin, illüzyonların yer aldığı zeka testleri çok popüler oldu. Bu testleri çözmekten keyif alanlar eşine, dostuna da bu testleri yaparak karakter analizi çıkarıyor. Bu testte avokadolar arasındaki mandalinayı soruyoruz. Sadece IQ yüksek olanlar 3 saniyede buluyor. İlk etapta kolay gelebilir. Ama süre oldukça kısa.

GÖRSEL ZEKA TESTİ: AVOKADOLAR ARASINDAKİ MANDALİNA NEREDE?

Görsel ayrıntılara dayalı tabanlı IQ testleri ve görsel zeka testleri, çeşitli yöntemlerin yaygınlaştırılması için oldukça faydalıdır.

Bu tür testler, gözlem gücü ve dikkati arttırırken aynı zamanda analitik zekayı da geliştiriyor. Peki, bu test nasıl çözülür?

Görsel detay testleri, kişinin dikkatini belirli ayrıntılara odaklanarak dikkat süresini arttırır. Özellikle karmaşık desenler veya farklı olanı bulma görselleri kişinin görsel dikkatini genişletir.

Sizce avokadolar arasındaki mandalina nerede? Size bir ipucu verelim. Bu mandalina sarı değil.

İşte bulamayanlar için cevap;

Yazım hatası nerede? Görsel zeka testini 3 saniyede çözenler çok şanslı

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