Trabzon kuymağı tescillendi! Püf noktası o malzemede saklı

Trabzon'un tescilli ürünlerine Trabzon kuymağı da eklendi. Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muhammed Zeki Durak, "Çin, en fazla coğrafi işarete sahip ülke dünyada ama Türkiye olarak biz ikinci sırada yer alıyoruz." dedi.

TRABZON'UN TESCİLLİ 12 ÜRÜNÜ VAR

Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muhammed Zeki Durak da Trabzon telkarisi ve hasırı, Çarşıbaşı keşanı, Akçaabat köftesi, Trabzon kazaziyesi, Hamsiköy sütlacı, Sürmene bıçağı, Vakfıkebir ekmeği, Tonya tereyağı, Sürmene pidesi, Yomra elması, Vakfıkebir kürek peyniri, Arsin Foşa fındığı ve Trabzon kuymağıyla kentin coğrafi işaret tescilli 13 ürünü olduğunu aktardı.

KUYMAK İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

5 yemek kaşığı tereyağı

250 gram telli peynir

1 su bardağı un (mısır unu)

1.5 çay kaşığı tuz

1,5 su bardağı su (ılık)

KUYMAK TARİFİ

Tereyağı tencereye konur. Yağ eridikten sonra mısır unu dökülerek, tereyağı ile kavurulur.

Un pembeleştiğinde, kaynamış sıcak su ilave ederek suyla bir miktar pişmesin sağlanır.

Katılaşmaya başlayınca peynir ilave edilerek, 5 dakika peynir ile pişmesi, hafif hafif tahta kaşıkla malzemenin birbirine karışması sağlanır.

Peynir tuzlu ise tuz ilave edilmemesi gereklidir.. Piştikten sonra sıcak servis yapılır.

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